LinkedIn lancia “Verified on LinkedIn”

LinkedIn, la più grande rete professionale al mondo, introduce “Verified on LinkedIn”, un nuovo sistema di verifica digitale per migliorare la fiducia online e aiutare gli utenti a identificare profili autentici. Grazie a questa funzionalità, quindi, le piattaforme partner possono integrare il badge di verifica, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle interazioni digitali.

80 milioni di utenti hanno già verificato la propria identità su LinkedIn. Ogni minuto, 75 nuovi utenti completano la verifica. 65% delle persone ha difficoltà a riconoscere chi sia affidabile online. Le frodi digitali causano 60 miliardi di dollari di perdite alle aziende ogni anno.

Come funziona “Verified on LinkedIn”

Identità verificata su più piattaforme.

Gli utenti possono utilizzare il proprio profilo come prova della loro autenticità anche su altre piattaforme online, evitando di ripetere il processo su ogni sito. Supporto ai professionisti – Adobe, tra i primi partner, ha integrato la funzione nella sua app Content Authenticity e sulla piattaforma Behance, permettendo ai creator di associare la verifica alle loro opere digitali.Maggiore sicurezza per le recensioni B2B – Piattaforme come TrustRadius, G2 e UserTesting garantiscono che le recensioni siano scritte da utenti con identità verificate.

Il ruolo di LinkedIn nel rendere il web più sicuro

Espansione delle Content Credentials – Il badge di verifica LinkedIn sarà visibile accanto ai contenuti digitali, proteggendo fotografi, designer e creatori dall’uso improprio delle loro opere. Partecipazione alla Content Authenticity Initiative di Adobe – LinkedIn si unisce a un network di oltre 4.500 aziende impegnate nella costruzione di un ecosistema digitale più trasparente.

Il paradosso della fiducia online

Nonostante l’intelligenza artificiale migliori le interazioni online, il 57% dei consumatori continua a preferire l’assistenza di operatori umani, soprattutto per richieste sensibili. Le aziende possono risolvere questo paradosso usando l’AI per prevedere le esigenze dei clienti e offrire soluzioni più personalizzate.

LinkedIn: innovazione e crescita globale

Con oltre 1 miliardo di membri, di cui 22 milioni in Italia, LinkedIn continua a trasformare il modo in cui i professionisti assumono, imparano, fanno marketing e vendono.

