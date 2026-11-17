Crescere professionalmente, conquistare l’autonomia economica e costruire un’attività propria. Sono questi gli obiettivi che spingono sempre più giovani a cercare strumenti finanziari per avviare un’impresa.

La sfida resta complessa

L’aumento del costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari. Secondo Istat, la spesa media mensile delle persone sole tra 18 e 34 anni ha superato i 2.000 euro, con una crescita del 7,9% rispetto all’anno precedente. Nonostante il contesto, la voglia di fare impresa non rallenta. I dati del Ministero del Lavoro mostrano che nel primo anno del Piano Integrato Autoimpiego sono state presentate quasi 6.000 domande, con richieste di agevolazioni per circa 363 milioni di euro. Le iniziative hanno coinvolto oltre 6.300 giovani e portato all’approvazione di più di 3.200 progetti imprenditoriali. Gli investimenti attivati hanno raggiunto i 260 milioni di euro, mentre le agevolazioni concesse hanno superato i 215 milioni.

A emergere è soprattutto il protagonismo femminile

Il 39% delle domande riguarda infatti iniziative guidate da donne. Un dato che conferma la crescente attenzione dell’imprenditoria femminile verso strumenti capaci di ridurre le barriere di accesso al credito e agli investimenti. Per molte aspiranti imprenditrici e per gli under 35, gli incentivi rappresentano spesso il passaggio decisivo tra un’idea e la sua realizzazione. Tra le misure oggi più richieste figurano Resto al Sud 2.0, destinato ai giovani che vogliono avviare un’attività nel Mezzogiorno, e Autoimpiego Centro-Nord, rivolto agli under 35 con particolari requisiti occupazionali.

A queste si aggiunge ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, uno dei principali strumenti nazionali dedicati alle imprese femminili e giovanili. La misura consente di coprire fino al 90% delle spese ammissibili attraverso finanziamenti agevolati. Tra gli strumenti più apprezzati dalle realtà innovative c’è anche Smart&Start Italia. Il programma sostiene le startup innovative con finanziamenti a tasso zero e condizioni ancora più favorevoli per imprese composte prevalentemente da donne o giovani sotto i 35 anni.

Uno strumento di inclusione economica e di valorizzazione del capitale umano

L’attenzione verso questi strumenti cresce mentre l’Italia continua a registrare un divario nella partecipazione femminile all’imprenditoria rispetto alle economie europee più avanzate. Incentivi e agevolazioni non rappresentano soltanto un sostegno finanziario. Diventano anche uno strumento di inclusione economica e di valorizzazione del capitale umano. Resta però un ostacolo importante. Molti aspiranti imprenditori non conoscono le opportunità disponibili oppure faticano a orientarsi tra requisiti, scadenze e procedure. Secondo le rilevazioni interne di Fundo.one, circa il 70% delle imprese presenti sulla piattaforma non aveva mai utilizzato strumenti di finanza agevolata oppure aveva incontrato difficoltà nella presentazione delle domande.

Per questo motivo cresce il ruolo delle piattaforme digitali specializzate nell’accompagnare imprese e startup nella ricerca dei bandi più adatti. L’obiettivo non è soltanto individuare un incentivo, ma verificare in anticipo l’effettiva compatibilità con il progetto imprenditoriale.

«Per molti giovani, e in generale per le PMI, il problema non è la mancanza di idee, ma la disponibilità di risorse per realizzarle», osserva Luca Iannelli, co-founder di Fundo.one. «Le opportunità esistono, ma spesso è difficile comprendere quali siano realmente accessibili e quali requisiti debbano essere rispettati». Con il 2027 alle porte, la finanza agevolata continua dunque a rappresentare una leva strategica per sostenere nuove imprese. E il crescente interesse di donne e under 35 dimostra come l’imprenditorialità resti una delle strade più concrete per costruire il proprio futuro professionale.