La qualità operativa è diventata uno dei principali fattori competitivi nel cargo aereo. Tuttavia, compagnie aeree, aeroporti e società di handling continuano spesso a lavorare con dati frammentati e processi poco integrati. Per rispondere a questa sfida, CargoAi ha presentato #CargoQUALITY. Si tratta di una nuova piattaforma progettata per monitorare, confrontare e migliorare le performance operative lungo l’intera catena logistica del trasporto aereo merci.

La soluzione nasce dall’esperienza maturata da CargoAi, società specializzata nell’intelligenza artificiale applicata al cargo aereo e parte dell’ecosistema CargoTech. La piattaforma elabora ogni anno 2 milioni di Air Waybill. E trasforma i dati operativi in indicatori di performance standardizzati, benchmark di mercato e suggerimenti supportati dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è passare da un modello basato sull’analisi dei problemi a posteriori a una gestione predittiva della qualità. Le organizzazioni possono individuare in anticipo criticità operative, coordinare interventi correttivi e monitorare i risultati attraverso un’unica cabina di controllo digitale.

CargoQUALITY sfrutta i flussi di dati presenti nell’ecosistema CargoAi

Al centro della piattaforma c’è una mappa operativa globale che consente di valutare le performance delle singole stazioni cargo in base a volumi, tempi di lavorazione e anomalie operative. Le prestazioni possono essere confrontate con i migliori standard di mercato, facilitando l’identificazione delle aree da migliorare. CargoQUALITY integra inoltre il monitoraggio dei tempi di esportazione, transito e importazione delle merci, la qualità dei messaggi operativi. Oltre alla gestione dei reclami tra operatori, il controllo delle attività correttive e la gestione digitale delle gare per i servizi di handling aeroportuale.

«La qualità nel cargo aereo dipende dalla capacità di collaborazione tra compagnie aeree, handler e aeroporti», afferma Matt Petot, CEO di CargoAi. «Con CargoQUALITY vogliamo aumentare trasparenza, visibilità e collaborazione, trasformando i dati operativi in miglioramenti misurabili».

Un elemento distintivo della piattaforma è, quindi, la capacità di funzionare senza ulteriori integrazioni informatiche. CargoQUALITY sfrutta infatti i flussi di dati già presenti nell’ecosistema CargoAi e aggiorna le analisi ogni 24 ore, riducendo tempi e complessità di implementazione. Il lancio conferma la strategia di espansione di CargoAi oltre il semplice marketplace per prenotazioni cargo. Negli ultimi anni l’azienda ha, quindi, ampliato la propria offerta con strumenti dedicati ai pagamenti digitali. Oltre che all’automazione dei processi e all’intelligenza artificiale applicata alle operazioni logistiche. Nel 2026 la società ha inoltre ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Air Cargo Solution Provider of the Year assegnato da Air Cargo Week.

CargoQUALITY, la digitalizzazione del settore compie un passo avanti

L’ambizione è, quindi, quella di creare uno standard condiviso per la gestione della qualità operativa e favorire una maggiore collaborazione tra tutti gli attori del trasporto merci aereo