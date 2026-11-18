La classifica della Fiorentina può ancora migliorare. Nel frattempo, però, il Franchi comincia già a rafforzarsi. E questa volta non si parla di nuovi acquisti in difesa o a centrocampo, ma di metallo. Nella grande operazione di riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze entra infatti in campo anche Sandrini Metalli, azienda bergamasca specializzata nella lavorazione dei laminati metallici e nelle soluzioni per coperture e facciate.

L’intervento di Sandrini Metalli riguarda uno degli stadi più iconici d’Italia

Il Franchi, progettato da Pier Luigi Nervi negli anni Trenta, è considerato un simbolo dell’architettura e dell’ingegneria del Novecento. Un’opera da preservare, ma allo stesso tempo da aggiornare alle esigenze moderne. Per questo progetto Sandrini Metalli fornirà complessivamente 28 mila metri quadrati di sistemi metallici. Metà saranno destinati alle nuove coperture. L’altra metà verrà utilizzata per realizzare i nuovi controsoffitti.

Commessa importante per le dimensioni e per la complessità tecnica dell’opera

Le coperture saranno realizzate con SANDfuture, un sistema metallico a giunto drenante privo di fissaggi esterni. Una soluzione pensata per garantire continuità estetica, prestazioni elevate e una perfetta integrazione con il progetto architettonico. Per i controsoffitti saranno invece utilizzati elementi SANDcustom, sviluppati e prodotti su misura seguendo le indicazioni dei progettisti. Una scelta che conferma la capacità dell’azienda di adattare materiali, geometrie e finiture alle richieste più particolari.

Dietro questa operazione c’è una squadra tutta italiana

Il progetto di riqualificazione è stato sviluppato dal raggruppamento guidato da Arup insieme a Mario Cucinella Architects e Cupelloni Architettura. La realizzazione delle coperture è stata affidata ad AT Group e So.i.co, che hanno scelto SANDRINI metalli come partner per la fornitura delle soluzioni tecnologiche. I lavori entreranno nel vivo a partire dalla fine di novembre. Le prime forniture comprenderanno 9 mila metri quadrati di elementi personalizzati per i controsoffitti. Parallelamente prenderà il via la profilatura in cantiere di 10 mila metri quadrati di copertura.

Una parte delle lavorazioni verrà eseguita direttamente vicino al punto di installazione. Una modalità che consentirà di semplificare la logistica e accelerare l’avanzamento delle attività. Per Sandrini Metalli il progetto rappresenta anche una vetrina prestigiosa. L’azienda, che supera i 140 milioni di euro di fatturato e opera attraverso cinque stabilimenti tra Bergamo e Brescia, conferma così la propria presenza nei grandi cantieri italiani. Mentre i tifosi aspettano che la Fiorentina ritrovi solidità sul campo, una certezza è già arrivata. Al Franchi la solidità sarà garantita da 28 mila metri quadrati di metallo. E quelli, almeno, non perdono punti la domenica.