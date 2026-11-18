La nomina di Giulia Biscardo a Marketing Manager di Spin Master Italia e Grecia rappresenta un passaggio strategico per la multinazionale canadese. L’azienda sceglie infatti una professionista che conosce a fondo il business, i prodotti e le dinamiche del mercato, dopo un percorso di crescita sviluppato interamente all’interno del gruppo.

Spin Master punta sulla continuità

Per Spin Master si tratta di una scelta che punta sulla continuità e sulla valorizzazione delle competenze interne. In un settore sempre più competitivo, affidare il coordinamento delle attività di marketing a una manager che ha contribuito alla crescita di alcuni dei principali brand del portafoglio significa tante cose. Significa poter contare su una conoscenza approfondita dei consumatori, dei canali distributivi e delle strategie di comunicazione.

Nel nuovo ruolo, Biscardo avrà il compito di consolidare la notorietà dei marchi dell’azienda e di sostenere lo sviluppo del business in due mercati considerati strategici come Italia e Grecia. Obiettivo? Rafforzare il posizionamento di brand iconici come PAW Patrol, Rubik’s, RisiKo! e Scarabeo, valorizzando al tempo stesso le nuove opportunità di crescita offerte dal mercato.

La nomina assume un valore importante anche dal punto di vista manageriale

Dopo le esperienze in Mattel e Ravensburger, Giulia Biscardo è entrata in Spin Master nel 2017 come Junior Brand Manager. Da allora ha assunto incarichi via via più rilevanti, partecipando alla gestione di campagne, lanci di prodotto e attività di sviluppo commerciale. La promozione riconosce quindi un percorso professionale costruito nel tempo e caratterizzato da risultati concreti.

Nel corso degli anni la manager ha seguito progetti che hanno contribuito alla crescita di alcuni dei marchi più importanti della società. Ha lavorato sul rilancio di brand come Kinetic Sand e Cool Maker e ha supportato lo sviluppo di franchise di grande richiamo internazionale come PAW Patrol. Ha inoltre gestito attività legate a licenze globali di forte impatto commerciale, tra cui DC Comics, Harry Potter e How to Train Your Dragon.

Per Giulia Biscardo, la nuova responsabilità segna l’ingresso nel gruppo dei dirigenti chiamati a indirizzare le strategie di crescita dell’azienda. Per Spin Master, invece, la nomina conferma la volontà di investire su figure che hanno dimostrato competenza, visione e capacità di valorizzare un portafoglio di marchi tra i più importanti nel mercato del giocattolo e dell’intrattenimento per bambini.