Bruce Springsteen torna a scuotere l’America: online oggi il “Philadelphia Freedom Cut”

Springsteen pubblica in streaming gratuito i primi sette brani dell’ultima tappa di Philadelphia, un atto di resistenza musicale che celebra la democrazia americana e la potenza della E Street Band.

Da oggi alle 16.00 è disponibile in streaming gratuito “Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)”. Il video raccoglie i primi sette brani della tappa finale del tour, registrata nella città simbolo della libertà americana. È un documento artistico e civile che cattura Bruce Springsteen nel suo momento più intenso. Un artista che non canta soltanto, ma prende posizione, guida, incita, difende ciò che considera il cuore della sua nazione.

Springsteen stesso lo racconta con parole che non lasciano spazio all’interpretazione

Durante il tour, la band ha attraversato gli Stati Uniti “facendo tremare il Paese da un’estremità all’altra” e schierandosi apertamente in difesa della Costituzione, della Carta dei Diritti e della democrazia americana. Il Philadelphia Freedom Cut diventa così un manifesto: un live che è musica, ma anche memoria, identità, protesta e orgoglio.

Sul palco, Bruce è circondato dalla sua famiglia musicale

Sul palco Roy Bittan, Nils Lofgren, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Soozie Tyrell, Jake Clemons, Charlie Giordano, gli E Street Horns, il coro E Street Choir. E poi Tom Morello, ospite speciale per tutti i 20 concerti del tour, che aggiunge la sua energia elettrica e militante a un set già potentissimo.

Il video, diretto da Chris Hilson e Thom Zimny, è un lavoro di produzione impeccabile, dedicato alla memoria di Dave Marsh. È un frammento di storia musicale e politica americana, consegnato al pubblico in forma libera, gratuita, immediata.

I sette brani presentati oggi pomeriggio in anteprima nel Philadelphia Freedom Cut

War

Born in the U.S.A.

Death to My Hometown

Clampdown

No Surrender

Darkness on the Edge of Town

Streets of Minneapolis