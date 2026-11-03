Intesa Sanpaolo utile a 8,2 miliardi nei nove mesi dell’anno

Intesa Sanpaolo chiude i primi 9 mesi del 2026 con un utile netto di 8,2 miliardi di euro, in crescita dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato conferma la capacità del gruppo di generare redditività sostenibile. E porta a migliorare la previsione per l’intero esercizio, attesa ora ben oltre i 10 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo naviga indennità

Nei nove mesi i proventi operativi netti salgono del 5% a 21,5 miliardi di euro, sostenuti dall’aumento degli interessi netti (+2,3%), delle commissioni (+5,2%) e del business assicurativo (+5,8%). I costi operativi diminuiscono dell’1,3%, consentendo al risultato della gestione operativa di crescere del 9% a 13,6 miliardi. Il gruppo conferma una solida qualità del credito. I crediti deteriorati sono pari allo 0,8% secondo la metodologia EBA e un costo del rischio contenuto a 19 punti base. L’esposizione verso la Russia risulta ormai quasi azzerata.

La remunerazione degli azionisti resta uno dei punti centrali della strategia.

Sul fronte patrimoniale, il Common Equity Tier 1 ratio si attesta al 13,1%, livello ampiamente superiore ai requisiti regolamentari. La banca mantiene una forte posizione di liquidità e conferma lo status di istituto a “zero NPL”. In nove mesi la distribuzione maturata raggiunge 7,8 miliardi di euro, di cui 6,1 miliardi sotto forma di dividendi. E inoltre 2,3 miliardi tramite buyback concluso a ottobre. Il CdA ha inoltre deliberato un acconto dividendo di 22 centesimi per azione, pari a 3,8 miliardi di euro complessivi.

Intesa Sanpaolo: 37 miliardi di credito a famiglie e imprese

Nei 9 mesi ha erogato 37 miliardi di euro di nuovo credito a famiglie e imprese italiane, riportando in bonis circa 1.900 aziende e contribuendo a salvaguardare 9.500 posti di lavoro. Nello stesso periodo sono stati concessi 4,4 miliardi di euro di social lending e investiti oltre 210 milioni in iniziative contro povertà e disuguaglianze. Prosegue infine l’attuazione del Piano d’Impresa 2026-2029, con investimenti in tecnologia, intelligenza artificiale e trasformazione digitale. Isybank ha superato 1,3 milioni di clienti, mentre il gruppo continua a rafforzare la leadership nelle attività di wealth management, protection e advisory, con oltre 1.500 miliardi di attività finanziarie della clientela.