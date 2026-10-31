Conserve Italia distribuisce 122 milioni ai soci e celebra 50 anni di crescita cooperativa

Cinquant’anni dopo la sua nascita, Conserve Italia dimostra che il modello cooperativo può ancora generare valore concreto per chi produce materia prima. Lo testimonia il risultato più significativo dell’esercizio 2025-2026. 122 milioni di euro riconosciuti ai soci conferenti, il livello più alto mai raggiunto dalla cooperativa, in crescita del 14,8% rispetto all’anno precedente. Più che un dividendo in senso tradizionale, si tratta della remunerazione riconosciuta agli agricoltori per le produzioni conferite alla cooperativa. Un elemento che distingue profondamente Conserve Italia dalle aziende agroalimentari quotate o controllate da fondi finanziari. Il valore creato dall’attività industriale e commerciale viene infatti redistribuito alla base sociale composta da oltre 14.000 produttori agricoli riuniti in 32 cooperative.

Conserve italia: 14 mila produttori e 32 cooperative

Il risultato assume un significato ancora maggiore se si considera il contesto in cui è maturato. Il mercato alimentare europeo continua a essere caratterizzato da consumi stagnanti, forte pressione promozionale e crescente competizione tra marchi industriali, private label e operatori internazionali. In questo scenario Conserve Italia è riuscita a confermare un fatturato di 1,15 miliardi di euro, con un EBITDA di 68 milioni e un utile di 4,1 milioni. Ha mantenuto una struttura patrimoniale solida e completando un piano di investimenti industriali da quasi 87 milioni di euro.

L’azienda opera nel mercato della trasformazione agroalimentare

Conserve Italia opera nei comparti dei derivati del pomodoro, dei succhi di frutta, delle conserve vegetali, dei legumi, dei cereali e dei piatti pronti vegetali. È un settore altamente competitivo nel quale si confronta con grandi gruppi nazionali e multinazionali. Nel pomodoro il principale terreno di sfida è rappresentato da operatori come Mutti, La Doria, Casalasco e dalle private label della grande distribuzione. Nei succhi di frutta compete con marchi come Zuegg, Rauch, Pago e con le insegne distributive. Mentre nelle conserve vegetali il confronto avviene con numerosi player italiani ed europei specializzati nel grocery alimentare.

Il record delle liquidazioni non deriva da un aumento straordinario dei volumi, cresciuti soltanto del 4,1%, ma soprattutto dalla capacità di estrarre maggiore valore dalla filiera. L’exploit è stato sostenuto da diversi fattori. Il rafforzamento dei marchi storici come Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, la crescita delle quote di mercato nei segmenti chiave. E inoltre l’espansione sui mercati esteri, l’innovazione di prodotto nelle categorie ad alto valore aggiunto e il completamento di un importante programma di investimenti finalizzato a rendere gli stabilimenti più efficienti, digitalizzati e sostenibili.

Particolarmente significativa è la performance di Yoga

Il marchio consolida la leadership nei succhi di frutta e cresce in controtendenza rispetto all’andamento generale della categoria, e di Cirio, che aumenta i volumi sia nel retail sia nel foodservice. Anche Valfrutta rafforza la propria posizione nelle conserve vegetali, mentre l’export continua a rappresentare una leva strategica di sviluppo con Cirio distribuito in oltre 80 Paesi.

L’aspetto più interessante della vicenda Conserve Italia riguarda però la sua capacità di restare competitiva dopo mezzo secolo senza rinunciare alla propria natura cooperativa. In un periodo in cui numerosi gruppi agroalimentari cercano crescita attraverso operazioni finanziarie o cambi di controllo, la cooperativa emiliana continua a perseguire una logica diversa. Punta a trasformare il valore industriale in reddito per gli agricoltori soci e contemporaneamente investire per rafforzare la competitività futura.

Il successo di Conserve Italia determinato dai suoi produttori

I principali stakeholder di Conserve Italia sono innanzitutto i 14.000 produttori agricoli soci e le 32 cooperative agricole che costituiscono la base sociale. A questi si affiancano i circa 3.000 lavoratori, i clienti della grande distribuzione organizzata, gli operatori dell’Horeca, i distributori internazionali, i consumatori finali. E inoltre le comunità dei territori in cui sorgono i 12 stabilimenti produttivi, gli istituti finanziari che sostengono l’attività del Gruppo e l’intero sistema cooperativo che rappresenta il contesto di riferimento dell’azienda.

I 122 milioni distribuiti non sono soltanto un dato economico

Il record detrasformare la forza dei propri marchi e della propria struttura industriale in valore per gli agricoltori. È la misura più immediata della capacità di Conserve Italia di trasformare la forza dei propri marchi e della propria struttura industriale in valore per gli agricoltori che ne sono proprietari, confermando la sostenibilità di un modello che, a cinquant’anni dalla sua nascita, continua a trovare nel mercato la propria legittimazione.