CDP Equity esce da Diagram: Forvis Mazars firma la fairness opinion

Un passaggio di testimone che ridisegna gli equilibri dell’agrifood tecnologico italiano. CDP Equity e Trilantic Europe hanno raggiunto un accordo con BF International Best Fields Best Food per la cessione delle rispettive partecipazioni in Diagram, realtà considerata il principale operatore agritech italiano.

Trilantic Europe cederà l’intera quota del 41,6%

L’operazione rafforza il progetto industriale di BF, gruppo leader dell’agroindustria nazionale, e consolida il ruolo della tecnologia come leva strategica per la competitività del settore primario. Trilantic Europe cederà l’intera quota del 41,6%, mentre CDP Equity completerà l’uscita in più fasi. La holding del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti manterrà infatti un coinvolgimento temporaneo attraverso un meccanismo di opzioni put e call concordato con l’acquirente. Una scelta che punta ad accompagnare la crescita della società anche nei prossimi anni.

Al centro dell’operazione c’è Diagram, gruppo specializzato nella digitalizzazione della filiera agricola. L’azienda è presente in oltre 20 Paesi e sviluppa piattaforme utilizzate da agricoltori, industrie alimentari, consorzi, enti pubblici e istituzioni finanziarie. I numeri raccontano con chiarezza la dimensione raggiunta dal gruppo. Le soluzioni tecnologiche della società consentono il monitoraggio di oltre 50 milioni di ettari e supportano la gestione di più di 20 miliardi di euro di contributi agricoli.

Forvis Mazars ha assistito CDP Equity come advisor finanziario

In questo contesto Forvis Mazars ha assistito CDP Equity come advisor finanziario, predisponendo la fairness opinion sul valore della cessione. Un incarico centrale per attestare la congruità economica dell’operazione in una fase di forte consolidamento del mercato agritech. Il team Forvis Mazars è stato guidato dal partner Enrico Lucco Castello (nella foto), con Filippo Marcon, Edoardo Cerchi e Giorgia Nuzzo.

L’operazione conferma una tendenza ormai evidente

Il futuro dell’agricoltura passa sempre più dai dati. Dalla gestione delle colture all’accesso ai finanziamenti, fino al monitoraggio dei sussidi pubblici, le piattaforme digitali stanno diventando un’infrastruttura essenziale per l’intera filiera agroalimentare. Diagram è tra gli attori che hanno contribuito maggiormente a questa trasformazione, motivo per cui il suo ingresso nell’orbita BF rappresenta uno dei movimenti più rilevanti dell’anno nel panorama agritech italiano.