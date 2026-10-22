Alcedo e Bregal Milestone: passa il testimone di Nethive

L’operazione segna il passaggio della maggioranza di Nethive da Alcedo a Bregal Milestone, uno dei principali investitori europei nel software. Non si tratta di una semplice vendita, ma dell’ingresso di un nuovo partner finanziario chiamato a sostenere una fase di crescita ancora più ambiziosa.

Per Alcedo rappresenta la conclusione di un percorso di valorizzazione iniziato con l’obiettivo di trasformare una realtà specializzata in cybersecurity in un operatore di riferimento nazionale. Per Bregal Milestone, invece, l’acquisizione è l’ingresso in una piattaforma italiana con competenze tecnologiche distintive e importanti prospettive di espansione.

A supporto delle grandi imprese

I fondatori Alessandro Bellato e Diego Rocco restano alla guida dell’azienda come Co-CEO e reinvestono nel progetto. In questo modo confermano la continuità manageriale e la fiducia nel futuro della società. Un elemento apprezzato da clienti, partner e dipendenti, che potranno contare su una strategia di crescita senza discontinuità.

Fondata nel 2014, Nethive supporta grandi imprese, PMI ed enti pubblici nella protezione delle infrastrutture digitali, nel monitoraggio delle reti. E inoltre nel rafforzamento della resilienza informatica. Accanto ai servizi gestiti, il gruppo sviluppa soluzioni proprietarie dedicate soprattutto agli operatori delle Tlc.

Durante la partecipazione di Alcedo, la società ha accelerato il proprio sviluppo grazie alla crescita organica e a operazioni mirate di acquisizione. Tra queste spiccano l’ingresso di Xech nel 2023 e, contestualmente al passaggio di proprietà. Oltre all’acquisizione di JoyComm, realtà complementare che amplia ulteriormente competenze e servizi nel settore cybersecurity.

I numeri di Alcedo raccontano con chiarezza il percorso compiuto

Il fatturato è passato da 4,7 milioni di euro nel 2020 a una stima di 25 milioni nel 2026, mentre l’organico è cresciuto da circa 20 a oltre 80 professionisti. Una progressione che ha portato Nethive a distinguersi anche nella classifica Europe’s Long-term Growth Champions 2026 del Financial Times. L’operazione interessa direttamente aziende, PA e organizzazioni che considerano la sicurezza informatica una priorità strategica. Il rafforzamento patrimoniale e industriale della società punta infatti ad ampliare l’offerta di servizi gestiti, accelerare lo sviluppo dei software proprietari e sostenere nuove acquisizioni in Italia e all’estero.

Per i clienti di Alcedo, il deal rappresenta un esempio concreto di come il private equity possa accompagnare una PMI innovativa lungo un percorso di crescita. E inoltre come consolidare e creare valore, fino all’ingresso di un partner internazionale in grado di sostenerne l’evoluzione successiva.