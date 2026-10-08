Australia, opportunità per le PMI tra risorse, tecnologia e logistica globale

Secondo Candriam l’Australia rimane uno dei mercati sviluppati più interessanti per chi cerca diversificazione e accesso alla crescita delle materie prime. Tuttavia, la domanda da porsi non è se l’Australia sia un buon luogo dove investire in assoluto, ma per chi e in quali settori.

L’economia australiana attraversa una fase di crescita moderata

Il PIL australiano, infatti, continua a espandersi, sostenuto dalle esportazioni di materie prime, dagli investimenti in infrastrutture e dalla domanda legata all’intelligenza artificiale e ai data center. Allo stesso tempo, il Paese deve fare i conti con inflazione ancora elevata, tassi di interesse relativamente alti e una crescita della produttività inferiore alle attese. Nonostante queste difficoltà, l’Australia conserva alcuni punti di forza che pochi altri Paesi possono vantare. È leader mondiale in diverse materie prime strategiche, dal litio all’uranio, e beneficia della sua posizione geografica privilegiata tra i mercati asiatici più dinamici. Questo significa essere esposti alla crescita di economie come Cina, India, Indonesia e Sud-Est asiatico.

Australia opportunità per le PMI

Per un investitore italiano di grandi dimensioni, i comparti più interessanti sono quello minerario, energetico, infrastrutturale e tecnologico. Per le PMI, invece, l’opportunità è diversa e spesso più concreta. Le imprese italiane potrebbero trovare spazio. Soprattutto nei settori delle tecnologie industriali, dell’automazione, dell’agritech, della meccanica specializzata, delle energie rinnovabili, della logistica, del software business e delle soluzioni per smart city. L’Australia soffre infatti una cronica scarsità di competenze tecniche e spesso importa tecnologie e know-how dall’estero.

Un altro settore promettente riguarda i data center e i servizi digitali. La crescente domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale sta alimentando investimenti significativi nel comparto tecnologico australiano. Sul fronte degli incentivi, il governo australiano dispone di programmi per attrarre investimenti esteri, soprattutto in aree considerate strategiche. Le iniziative più interessanti riguardano transizione energetica, tecnologie pulite, ricerca e sviluppo, manifattura avanzata e progetti legati alle filiere critiche delle materie prime.

Per le PMI italiane esiste inoltre un vantaggio spesso sottovalutato

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Australia, che punta a facilitare commerci e investimenti bilaterali. Anche i programmi europei per l’internazionalizzazione, insieme agli strumenti di SIMEST e SACE, possono supportare le aziende che decidono di esplorare il mercato australiano. Lo fanno attraverso finanziamenti, garanzie e percorsi di ingresso nei mercati esteri.

L’Australia non è un mercato per tutti

La distanza geografica, i costi operativi e la complessità regolatoria richiedono una dimensione minima e una strategia ben definita. Tuttavia, per PMI innovative nei comparti industriali, tecnologici, energetici, della logistica e dell’agroalimentare ad alto valore aggiunto, rappresenta oggi uno dei mercati più solidi e interessanti dell’area Asia-Pacifico. L’Australia non va vista solo come esportatrice di minerali e materie prime. Sta diventando un hub avanzato per innovazione, tecnologie digitali, energia e infrastrutture, ambiti nei quali il know-how industriale italiano può trovare spazi di crescita significativi.