Engineering: Aldo Bisio nuovo ceo dopo le dimissioni di Maximo Ibarra

Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, annuncia le dimissioni di Maximo Ibarra, ceo del gruppo dal 2021, che lascia la guida per motivi personali. La sua uscita avviene dopo la presentazione di risultati finanziari eccellenti, che hanno confermato una forte crescita organica e il consolidamento della leadership nei segmenti IT ad alta espansione. Il CdA ha nominato Aldo Bisio nuovo ceo, con effetto immediato. Bisio, laureato in ingegneria meccanica, ha ricoperto ruoli di vertice in Vodafone Italia, Gruppo Ariston e RCS Quotidiani.

La crescita di Engineering sotto la guida di Ibarra

Negli ultimi anni, Engineering ha intrapreso un ambizioso processo di trasformazione e espansione, investendo in M&A, nuovi prodotti e competenze, rafforzando governance e management e avviando una operazione di rifinanziamento tramite un bond molto apprezzato dal mercato. Oggi il Gruppo conta 14.000 dipendenti, opera in 21 Paesi e vanta un fatturato di 1.8 miliardi di euro. Il presidente Gaetano Miccichè, a nome degli azionisti Bain Capital e Renaissance Partners, ha espresso gratitudine per il contributo strategico di Ibarra: “Ha consolidato Engineering come operatore tecnologico di riferimento in Italia. Gli auguriamo il meglio per il futuro”. Nel suo messaggio di addio, Maximo Ibarra, nella foto, ha definito “un privilegio” guidare Engineering in questa fase di crescita. “Lascio un’azienda forte e pronta per il futuro. Ho deciso di prendermi del tempo per valutare nuovi progetti professionali”, ha spiegato.

Su richiesta del gruppo, Ibarra resterà fino al 1 settembre per garantire una transizione efficace. Continuerà inoltre a essere investitore in Engineering, fiducioso nelle prospettive future.

Un nuovo capitolo con Aldo Bisio

Il nuovo ceo, Aldo Bisio, avrà il compito di guidare Engineering verso nuove sfide e opportunità, puntando su innovazione e digital transformation. L’azienda continuerà a operare con dedizione e impegno, mantenendo il focus su qualità, crescita e soddisfazione dei clienti. Una nuova fase inizia, con solide basi per il futuro.