AcomeA punta sul reddito fisso e si prende Sassano

AcomeA SGR continua a investire sulle competenze e rafforza il presidio del reddito fisso. La boutique italiana del risparmio gestito annuncia l’ingresso di Nicola Sassano come Portfolio Manager. Lavorerà al fianco del fondatore e presidente Alberto Foà nella gestione delle strategie obbligazionarie. Seguirà inoltre le soluzioni dedicate alla tesoreria delle imprese.

Chi è Sassano e che ruolo avrà in AcomeA

Entrato in società nel giugno 2026, Sassano porta in dote un profilo costruito tra formazione internazionale ed esperienza operativa sui mercati. Dopo la laurea in Economics and Management alla Luiss, ha conseguito una doppia laurea magistrale in Quantitative Finance e Global Finance tra Roma e New York. La sua carriera è iniziata nel Proprietary Trading di Banca Profilo. Qui si è occupato di valute, credito e derivati, lavorando su attività di pricing, trading e arbitraggio. Successivamente è approdato in Banor SIM come Fixed Income Trader. In questo ruolo ha sviluppato strategie relative value sul credito e operazioni di arbitraggio sui titoli di Stato.

L’arrivo di Sassano avviene in una fase tutt’altro che tranquilla per il mercato obbligazionario. Il ritorno dei rendimenti ha riacceso l’interesse degli investitori, ma ha anche aumentato la complessità delle scelte.

Giordano Martinelli, Ad e responsabile investimenti di AcomeA SGR

«Il mercato obbligazionario offre oggi opportunità interessanti, ma richiede competenze sempre più specialistiche. L’ingresso di Nicola rafforza la nostra capacità di individuare valore con un approccio attivo, disciplinato e orientato alla ricerca».

Per Sassano la nuova esperienza rappresenta una sfida stimolante. «Le obbligazioni offrono oggi possibilità che per anni sono rimaste compresse. Saper selezionare gli strumenti giusti fa la differenza, soprattutto per chi deve gestire la liquidità aziendale». Con questo inserimento, AcomeA conferma la volontà di consolidare un’area che rappresenta da sempre uno dei pilastri della propria offerta. E, in un mercato che torna a parlare il linguaggio delle cedole, sceglie di farlo aggiungendo un nuovo interprete alla squadra.