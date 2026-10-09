SD Worx punta su Pinato per crescere

C’è chi cambia ruolo. E poi c’è chi arriva con la missione di dare una marcia in più a un’intera organizzazione. È il caso di Stefano Pinato, che entra in SD Worx come Sales Director per l’Italia. Il suo obiettivo sarà quello di trasformare l’ambizione di crescita dell’azienda in risultati concreti, nuove opportunità e relazioni sempre più solide con il mercato.

Con oltre quindici anni di esperienza nei mondi del software, dei servizi e delle tecnologie per le risorse umane, Pinato porta in dote una combinazione sempre più ricercata dalle aziende. Ovvero visione strategica, cultura dell’innovazione e profonda conoscenza delle dinamiche commerciali. Nel corso della sua carriera ha contribuito allo sviluppo di progetti e linee di business legati alle tecnologie SaaS e all’intelligenza artificiale. Ha lavorato con realtà di ogni dimensione, dalle PMI alle grandi organizzazioni.

In SD Worx avrà il compito di guidare la strategia commerciale italiana, rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio. E inoltre accompagnare un percorso di crescita che mette al centro l’evoluzione del mondo del lavoro. Una sfida che arriva in un momento in cui le imprese chiedono partner capaci non solo di fornire tecnologia, ma anche di interpretare il cambiamento e tradurlo in valore.

“Le aziende non cercano più semplici fornitori, ma alleati affidabili per affrontare trasformazioni sempre più rapide“, osserva Pinato. Ed è proprio su questa idea che intende costruire il prossimo capitolo della presenza di SD Worx in Italia. Intende fare leva sulla combinazione tra innovazione tecnologica, competenza consulenziale e capacità di esecuzione.

La nomina rappresenta anche un ulteriore tassello nella strategia di consolidamento del gruppo nel nostro Paese. Per Alessia Rigoni, Managing Director di SD Worx Italy, l’ingresso di Pinato rafforza la capacità dell’azienda di affiancare i clienti nelle sfide legate a HR, payroll e workforce management,. Questo in un mercato che richiede velocità, flessibilità e una visione sempre più orientata al futuro.

I numeri raccontano la solidità del percorso di SD Worx

SD Worx supporta oltre 100 mila clienti, gestisce ogni mese i cedolini di più di 6 milioni di lavoratori e ha chiuso il 2025 con un fatturato di 1,3 miliardi di euro. Con l’arrivo di Pinato, l’obiettivo è ora trasformare questa forza in una crescita ancora più incisiva sul mercato italiano.