SD Worx apre una sede a Milano

SD Worx, fornitore leader europeo di servizi di gestione delle risorse umane e delle paghe, continua a crescere e apre una sede a Milano. L’azienda rafforza la sua presenza in Europa, dopo aver annunciato all’inizio di luglio che fornirà i propri servizi direttamente anche in Spagna e Portogallo.

SD Worx fornisce soluzioni per la gestione del personale a partire dalla retribuzione fino ad arrivare alla capacità di attirare, premiare e sviluppare i talenti che contribuiscono al successo di un’azienda. Potenzia le prestazioni grazie a quattro risorse principali: tecnologia, outsourcing, competenze e analisi guidate dai dati. Con sede centrale in Belgio e già presente con uffici in svariati Paesi europei, in Svizzera e Regno Unito.

Ha aperto un ufficio in Polonia e, dopo l’acquisizione di Aditro e launch!, è presente anche in Danimarca, Estonia, Finlandia, Norvegia e Svezia. Con Milano SD Worx ha ora una presenza diretta in diciotto Paesi. Inoltre, per le strette relazioni con partner regionali, SD Worx fornisce servizi in oltre 150 Paesi, in tutto il mondo.

“La nostra strategia di crescita si basa su tecnologia intelligente, processi efficienti e senza interruzioni e rispetto per i dipendenti e per i clienti che si affidano a noi”

“Aiuteremo le aziende internazionali che operano in Italia, supportandole nelle attività relative alla gestione delle persone e dei processi HR. Supporteremo le aziende italiane, con sede nel nostro Paese, che vogliono far crescere le attività a livello internazionale. Attraverso i nostri uffici in tutta Europa, possiamo offrire ai clienti una profonda conoscenza delle realtà locali per aiutarli a crescere su scala internazionale. Offriremo servizi di outsourcing a tutte le altre aziende italiane, dice Federico Fedele, dg di SD Worx Italy.

Supportare le aziende italiane nel processo di internazionalizzazione

“Offriamo ai nostri clienti i vantaggi di un solido interlocutore europeo con un’offerta completa in materia di risorse umane, innovativa. Vediamo un grande potenziale nel mercato italiano e non vediamo l’ora di lavorare con le aziende italiane e di supportare i loro piani di crescita internazionale”. Lo ha detto Kobe Verdonck, ad di SD Worx.

