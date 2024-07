AA Tech e ESG Portal lanciano una piattaforma

AA Tech, Tech Builder innovativo e Società Benefit, in partnership con ESG Portal, ha sviluppato una nuova piattaforma per il miglioramento delle performance ESG delle aziende. La piattaforma offre funzionalità avanzate per la generazione di report di sostenibilità, l’ottenimento di rating ESG, il miglioramento delle performance ESG. E inoltre la comunicazione efficace dei progressi.

Caratteristiche principali della piattaforma

Generazione di report di sostenibilità: La piattaforma supporta la raccolta automatizzata dei dati e la redazione dei bilanci di sostenibilità conformi ai principali standard internazionali.

Rating ESG: Offre la possibilità di ottenere valutazioni di sostenibilità attraverso il sistema di rating di ESG Portal.

Monitoraggio e miglioramento: Consente di monitorare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità aziendali e di identificare le aree di miglioramento.

Tecnologia Truezero: Basata sulla soluzione SaaS Truezero, leader per la gestione della sostenibilità.

Partnership strategica tra AA Tech e ESG Portal

La collaborazione tra AA Tech e ESG Portal combina l’esperienza di gestione e attribuzione del Rating ESG di ESG Portal con la tecnologia innovativa di AA Tech. Questo permette quindi di offrire una soluzione completa per la gestione della sostenibilità a grandi aziende e PMI.

Alessandro Andreozzi, CEO di AA Tech

“Siamo entusiasti di collaborare con ESG Portal per offrire alle aziende una soluzione completa per la gestione della loro performance di sostenibilità. La piattaforma, insieme al sistema di rating di ESG Portal, aiuterà le aziende a migliorare la loro performance ESG e inoltre a comunicare i loro progressi agli stakeholder.”

Alessandro Toschi, CEO di ESG Portal

“La partnership con AA Tech è un passo importante per ESG Portal e consolida la nostra posizione come primario player nell’emissione dei Rating ESG. La collaborazione riflette anhe l’importanza di creare un sistema della sostenibilità per offrire alle imprese strumenti necessari per migliorare i propri obiettivi ESG.”

Chi è AA Tech

AA Tech S.p.A., fondata nel 2019, è una Società Benefit con sede a Milano, operante come Tech Builder Innovativo nel settore del Fintech e della Transizione Energetica. La società si distingue per l’individuazione e sviluppo di nuove tecnologie, che possono diventare aziende autonome partecipate. AA Tech supporta le sue partecipate e clienti esterni con servizi ad alto valore aggiunto, tra cui finanza straordinaria e agevolata, temporary management, IT delivery & support, marketing support e business process outsourcing.

Nel 2022, AA Tech ha registrato ricavi pari a 1,69 milioni di Euro, mentre i ricavi consolidati pro-forma ammontano a 1,64 milioni di Euro. La società, che è diventata Società Benefit a maggio 2023, inoltre allinea le sue scelte strategiche agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 2030.