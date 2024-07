Talea nomina Giuseppe Cannarozzi Chief Financial Officer

Talea Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere della persona. E inoltre nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, annuncia la nomina di Giuseppe Cannarozzi come nuovo Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo.

Chi è il Nuovo CFO

Giuseppe Cannarozzi, già membro del Consiglio di Amministrazione di Talea Group, conosce bene la realtà della Società. Ha partecipato alla sua costituzione come commercialista e ricoperto il ruolo di CFO nel biennio 2020-2022. Cannarozzi, nato a Foggia, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pisa.

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca e nel Registro dei Revisori Legali, ha iniziato la sua carriera lavorando in due note società di revisione. Dal 1991, ha avviato la propria attività di commercialista, aprendo studi a Viareggio e nel Comprensorio conciario della Toscana. Ha ricoperto e ricopre tuttora ruoli di membro effettivo di collegi sindacali in diverse società.

Passaggio di testimone

Giuseppe Cannarozzi sostituisce quindi Marco Baroni, che lascia il suo incarico per nuove sfide professionali. Baroni continuerà a supportare la transizione nelle prossime settimane. La Società ringrazia Baroni per il lavoro svolto, che ha contribuito a rendere Talea uno dei leader di mercato.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group

“A nome di tutta la società, mi congratulo con Giuseppe Cannarozzi per il nuovo ruolo di CFO. Le sue qualità e la sua esperienza saranno fondamentali per l’espansione dell’azienda. Ringrazio anche Marco Baroni per l’eccellente lavoro svolto finora”.

Chi è Talea

Talea Group S.p.A. è una delle principali realtà digitali in Europa nel settore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza. La società opera su due aree principali di generazione di ricavi. Area Consumers: Dedicata all’e-retailing attraverso vari brand commerciali nei settori della Salute (Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, ecc.), Bellezza (Beautyè), Ortopedia (Sanort), e Arredo Design (Mood Concept Store). Area Industrial: Focalizzata su servizi media e di trasformazione digitale, operando con Talea Media, Valnan, e attività di Trade Marketing.