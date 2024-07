Sanlorenzo e Bluegame: accordo da 91,5 milioni di Euro

Sanlorenzo S.p.A., leader globale nella nautica di lusso, insieme alla sua controllata Bluegame S.r.l., ha firmato un Accordo di Sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). E inoltre con Invitalia e la Regione Toscana. Questo accordo prevede un investimento complessivo di 91,5 milioni di Euro e si concentrerà su progetti innovativi nelle regioni Toscana e Liguria, presso i quattro principali stabilimenti dell’azienda.

Sostenibilità e Innovazione Tecnologica

Il programma di investimenti sarà caratterizzato da un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di combustibili e materiali green. Inoltre, la digitalizzazione dei servizi e dei processi, insieme a un aumento significativo della capacità produttiva, saranno al centro del progetto.

Impatti Sociali e Occupazionali

Grazie a questo accordo, Sanlorenzo si impegna a creare oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti entro il 2026, con un impatto occupazionale positivo sull’intera filiera del territorio.

Rivisitazione degli Stabilimenti

Parte degli investimenti sarà destinata alla riconversione di aree industriali dismesse e alla modernizzazione degli spazi produttivi, secondo le migliori pratiche del settore.

Cosa dice il Presidente e CEO di Sanlorenzo, Massimo Perotti

Massimo Perotti, Presidente e CEO di Sanlorenzo, ha sottolineato l’importanza dell’accordo per lo sviluppo sostenibile della nautica di lusso e per il ruolo di Sanlorenzo come ambasciatore dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Il Supporto di Andersen Italia

Andersen Italia ha assistito Sanlorenzo nella formalizzazione della documentazione progettuale necessaria per l’accordo.

Chi è la Sanlorenzo S.p.A.

Fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (FI), Sanlorenzo è un’azienda leader nella produzione di yacht e superyacht di lusso, personalizzati per ogni cliente. Con un design distintivo, l’azienda è nota anche per il suo posizionamento high-end e per la produzione di yacht esclusivi.

Divisioni e Servizi Offerti

Sanlorenzo opera attraverso tre divisioni principali:

Yacht: Yacht in composito tra 24 e 40 metri.

Superyacht: Superyacht in alluminio e acciaio tra 44 e 73 metri.

Bluegame: Sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri.

L’azienda offre anche una gamma di servizi esclusivi, tra cui programmi charter, servizi di manutenzione, restyling e formazione per i membri degli equipaggi.

Dati Finanziari 2023

Nel 2023, Sanlorenzo ha registrato ricavi netti di 840,2 milioni di Euro, un EBITDA di 157,5 milioni di Euro, un EBIT di 125,9 milioni di Euro e un risultato netto di Gruppo di 92,8 milioni di Euro. Con una rete internazionale di distribuzione e collaborazioni con rinomati architetti e designer, Sanlorenzo continua a rappresentare un’eccellenza nel settore della nautica di lusso.