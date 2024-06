Marco Abisso e Karina Castorani Gosteva si aggiudicano il Premio Ricoh All Stars

Sono Marco Abisso e Karina Castorani Gosteva i vincitori del Premio Ricoh, Edizione All Stars, promosso dalla filiale italiana della multinazionale giapponese in collaborazione con la Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Vimodrone, dove ha sede l’headquarters della società.

La proclamazione presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia

La proclamazione è avvenuta giovedì 30 maggio presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia, in occasione della conclusione dell’esposizione, inaugurata il 16 aprile, in cui sono state presentate le opere dei 29 artisti. Si tratta dei vincitori (assoluti e delle tre categorie in cui si articolava il “Ricoh”, pittura/disegno, scultura/installazioni e arte tecnologica) delle 10 edizioni precedenti, svoltesi tra la stagione 2010/2011 e la stagione 2019/2020.

Visibilità a numerosi talenti emergenti

“La collaborazione tra Regione Lombardia e Ricoh Italia consente di dare visibilità a tanti talenti emergenti, oltre che promuovere l’arte e la fruizione culturale come mezzo di crescita, individuale e collettiva. Questa Edizione Speciale del Premio conferma l’impegno congiunto a sostegno delle esperienze più promettenti che si affacciano nel panorama artistico contemporaneo“. Ha affermato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha fatto parte della Giuria insieme a Giorgio Grasso, critico e storico dell’arte, più volte curatore alla Biennale di Venezia, che ha presieduto i lavori.

Una Giuria di prim’ordine

In Giuria anche Davide Oriani, ceo di Ricoh Italia, Rocco Roggia, amministratore delegato di Roseto Srl, all’artista Alfredo Rapetti Mogol, Monica Melani, ideatrice e conduttrice del programma televisivo Forum Imprese. E inoltre la giornalista Martina De Tiberis, la “Pierre dell’arte” Maria Grazia Vernuccio e Mirko Bianchi, past president di Ricoh Italia. Per la prima volta, anche i dipendenti di Ricoh Italia sono stati chiamati a votare: l’opera che ha ricevuto il maggior numero di preferenze ha ricevuto, nei giudizi della giuria, l’equivalente di un voto.

Parola d’ordine Sostenibilità

Due le sezioni in cui si è articolata questa edizione speciale: il Premio per la Sostenibilità, assegnato all’opera che meglio ha interpretato i valori di Ricoh legati all’Esg (Environment, social, governance). E inoltre quello della Critica, per l’opera più meritevole dal punto di vista strettamente artistico. Abisso ha vinto il primo con l’installazione “Ho amato un albero caduto (esso era me e io fui lui)”, mentre Castorani Gosteva si è aggiudicato l’altro con la tecnica mista su carta di cotone applicata su di bond “L’infinito”.