Karina Castorani Gosteva vince il premio Avi con “Music Dust”. L’opera entra nella Collezione Roseto.

A due anni dalla vittoria del “Ricoh”, il più importante premio italiano per artisti under 40 chiamati a interpretare l’innovazione sostenibile, Karina Castorani Gosteva ottiene un altro prestigioso riconoscimento.

L’Avi, l’Associazione vinile italiana, Cultura, Costume, Collezionismo, ha premiato la sua opera “Music Dust”, un mixed media di cm. 60×103 su Dibond, come la più innovativa ispirata al mondo della musica. Nata a Lipeck, in Russia, ma milanese d’adozione, classe 1989, Karina è laureata al Naba (Nuova accademia di belle arti). Ha ottenuto il primo posto con “Meduse quantiche” alla nona edizione del premio organizzato dalla filiale italiana della multinazionale nipponica. Ha bruciato le tappe, passando idealmente dalla categoria dei giovani artisti a quella dei contemporary artist presenti a pieno titolo nel mercato dell’arte.

L’opera di Karina Castorani Gosteva nella Collezione Roseto

Le sue opere appaiono in diverse collezioni, sia italiane, come le raccolte Arrigoni e Melani, sia internazionali, come la Diessel collection. “Music dust” è stata acquistata dalla Collezione Roseto, una delle più prestigiose raccolte aziendali d’arte moderna e contemporanea. Vanta sia artisti storicizzati come Lucio Fontana, Paolo Scheggi, Enrico Castellani, Dadamaino, Agostino Bonalumi, Mario Schifano, Franco Angeli e Tano Festa. Sia maestri della contemporary art quali gli italiani Maurizio Cattelan, Salvatore Garau, Lorenzo Marini e gli internazionali Radomir Damjan, Tony Just, Alexander Wolff. Oltre alla stessa Castorani Gosteva, di cui Roseto possedeva già alcuni lavori.

Una buona valutazione per le opere dell’artista Gosteva

L’attenzione riservata dai collezionisti a Karina trova riscontro nelle aste, dove ha debuttato nel febbraio del 2020, quando una sua tecnica mista di cm. 70×70 è stata aggiudicata per 500 euro. Del 12 ottobre scorso è il suo record: 1.875 euro pagati ad Art-Rite auction house per “White Fire Limpia”. Tecnica mista di cm. 60×90 che ha triplicato la stima di 600-800 euro.

Carlo Lecchi e Simonetta Bonfadini, presidente e vicepresidente di Avi, avevano avuto modo di ammirare le opere di Castorani Gosteva in alcuni eventi cui l’artista della millenial generation ha partecipato. Come la mostra del 2018 alla Fabbrica del Vapore, spazio espositivo del Comune di Milano. L’Avi, pur essendo l’Associazione di riferimento del suo settore, ha sempre creduta nella connessione tra i diversi tipi di arte, Da qui, l’idea di premiare un’opera di arte visiva ispirata all’arte della musica e, in particolare a quella su vinile.

Share