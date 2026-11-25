Trovare investitori, sviluppare partnership industriali e accelerare la crescita sui mercati internazionali. È con questo obiettivo che Promos Italia ha promosso a New York la missione Bridge2Growth, un’iniziativa che ha portato otto PMI innovative e start-up italiane a confrontarsi direttamente con il mondo della finanza e dell’innovazione statunitense. Per due giorni le aziende hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti a investitori, corporate, acceleratori, università e operatori dell’ecosistema americano. L’iniziativa ha generato oltre 140 contatti qualificati e manifestazioni di interesse.

Le imprese coinvolte operano in comparti ad alto potenziale di crescita

Sono attive nell‘aerospazio e nelle tecnologie per i droni, nell’healthcare e nelle life sciences, nei servizi digitali, nel PropTech, nel design e nella manifattura innovativa. Settori che oggi attraggono l’interesse di venture capital, fondi di investimento, investitori istituzionali e grandi aziende alla ricerca di nuove tecnologie e soluzioni innovative. L’evento è stato promosso da Promos Italia, con il supporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e della Camera di commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con l’Ufficio di New York di ICE Agenzia. L’obiettivo è offrire alle imprese innovative italiane un accesso concreto ai principali ecosistemi internazionali dell’innovazione.

Per le PMI partecipanti l’opportunità va oltre la semplice ricerca di capitali. Incontri di questo tipo consentono infatti di entrare in contatto con partner industriali, sviluppare relazioni commerciali, acquisire competenze strategiche e valutare percorsi di espansione negli USA. La missione è stata preceduta da un percorso di preparazione dedicato alle aziende selezionate. Le imprese hanno partecipato a sessioni di coaching e simulazioni di pitch per affinare la presentazione dei propri progetti davanti a investitori professionali. Il programma ha inoltre utilizzato gli strumenti di Enterprise Europe Network per valutare il livello di preparazione delle aziende all’incontro con il mercato finanziario.

Un importante appuntamento e le PMI innovative

La prima giornata si è svolta presso l’Ufficio ICE di New York. Qui le imprese hanno incontrato 36 operatori tra investitori, corporate, università ed enti specializzati. Il programma ha incluso approfondimenti sulla tutela della proprietà intellettuale, sulla costituzione di società negli USA e sugli strumenti finanziari disponibili per i processi di internazionalizzazione. La seconda giornata ha permesso alle aziende di confrontarsi con alcuni protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione newyorkese, tra cui la European American Chamber of Commerce. E inoltre, il Transatlantic Innovation Hub e il New York Institute of Technology. Un’occasione per ampliare il network internazionale e aprire nuove prospettive di collaborazione.

Bridge2Growth rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio

Nel 2027 Promos Italia lancerà infatti un nuovo percorso di accompagnamento internazionale dedicato alle imprese innovative. Il programma punterà a integrare preparazione all’investimento, accesso ai mercati esteri e sviluppo di relazioni commerciali, industriali e finanziarie con partner internazionali.