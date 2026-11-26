Il Tottenham Hotspur Football Club è uno dei nomi più prestigiosi del calcio inglese. Fondato nel 1882, rappresenta da oltre un secolo il quartiere di Tottenham, nel North London, un’area popolare e multiculturale che ha costruito parte della propria identità attorno alla squadra. Gli Spurs vantano una lunga tradizione sportiva e sono stati il primo club inglese a conquistare una competizione europea. Il legame con il territorio trova la sua massima espressione nel Tottenham Hotspur Stadium, inaugurato nel 2019 sulle ceneri dello storico White Hart Lane. L’impianto è considerato uno dei più moderni al mondo. Ospita partite di calcio, incontri NFL, concerti ed eventi internazionali. Negli anni è diventato un modello di innovazione per l’intero settore sportivo.

Il Tottenham trasforma il proprio stadio in una piattaforma digitale avanzata

Per continuare a mantenere questa posizione di leadership, il club ha scelto di ampliare la partnership con HPE, Hewlett Packard Enterprise. Il gruppo tecnologico globale è specializzato in cloud, networking, infrastrutture digitali e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda supporta organizzazioni pubbliche e private nella gestione dei dati, delle reti e delle applicazioni più critiche. L’accordo punta a rinnovare profondamente l’infrastruttura tecnologica che sostiene ogni attività dello stadio. Dall’accesso ticketless ai pagamenti cashless, fino alle applicazioni mobili e alla connettività per decine di migliaia di utenti contemporaneamente. L’obiettivo è creare, quindi, una piattaforma più agile, resiliente e pronta a sostenere le esigenze future del club.

Al centro del progetto c’è la piattaforma HPE GreenLake, che consentirà una gestione unificata dell’intero ecosistema IT. Server, storage, reti e servizi saranno amministrati attraverso un modello hybrid cloud capace di garantire visibilità in tempo reale e maggiore efficienza operativa.

Un ruolo strategico sarà svolto dall’intelligenza artificiale

I sistemi introdotti da HPE analizzeranno costantemente prestazioni e dati della rete. Eventuali anomalie saranno individuate e corrette in modo proattivo. Questo consentirà di ridurre i tempi di intervento e migliorare l’affidabilità dei servizi. La partnership prevede inoltre l’implementazione di una rete Wi-Fi 7 di ultima generazione. Il Tottenham sarà tra i primi stadi al mondo a utilizzare questa tecnologia in ambienti outdoor. I tifosi potranno così condividere contenuti, utilizzare servizi digitali e accedere alle piattaforme online con velocità e stabilità superiori.

I vantaggi per il pubblico saranno immediati

Code ridotte agli ingressi, pagamenti più rapidi, applicazioni più efficienti e una connessione sempre disponibile anche durante gli eventi più affollati. L’intera esperienza allo stadio sarà più fluida e personalizzata. Accanto all’innovazione tecnologica, il progetto prevede anche una forte attenzione alla sostenibilità. Le apparecchiature sostituite saranno recuperate, ricondizionate e reimmesse sul mercato attraverso programmi dedicati all’economia circolare. Un approccio che consente di ridurre gli sprechi e ottimizzare gli investimenti.

Con questa scelta il Tottenham conferma la volontà di trasformare il proprio stadio in una piattaforma digitale avanzata. Un’infrastruttura pensata non solo per il presente, ma per ridefinire il rapporto tra sport, tecnologia e intrattenimento negli anni a venire.