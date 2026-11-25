L’ingresso di WatchNRL sulla piattaforma DAZN non racconta soltanto l’espansione internazionale del Rugby League australiano e neozelandese. È anche il segnale di una tendenza più ampia. Il rugby continua a guadagnare spazio nel panorama sportivo mondiale e, seppure con caratteristiche diverse, anche in Italia sta vivendo una stagione di crescente popolarità.

Le grandi piattaforme investono quando intravedono un pubblico in aumento

La scelta di integrare un servizio dedicato al Rugby League in 200 mercati dimostra che esiste una domanda concreta e sempre più ampia di contenuti legati alla palla ovale. Un interesse che non riguarda soltanto Australia e Nuova Zelanda, ma coinvolge un pubblico internazionale sempre più curioso e appassionato. Il fenomeno trova conferme anche nel nostro Paese. Negli ultimi anni il rugby ha allargato la propria base di sostenitori. La Nazionale italiana, pur tra alti e bassi, ha contribuito a rendere questo sport più visibile e riconoscibile. A fare da traino resta soprattutto il Sei Nazioni, uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo europeo.

Un rugby in ascesa anche in Italia

L’edizione 2027 prenderà il via nei primi mesi dell’anno e porterà nuovamente gli Azzurri a confrontarsi con Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e Galles. Si tratta di una competizione che, stagione dopo stagione, registra ascolti importanti e un coinvolgimento crescente anche tra chi segue il rugby solo occasionalmente.

Dove cresce il pubblico, arrivano inevitabilmente gli investimenti

Sempre più aziende scelgono infatti di associare il proprio marchio alle trasmissioni rugbistiche. Il motivo è semplice. Il rugby trasmette valori come rispetto, lealtà, inclusione e spirito di squadra. Caratteristiche che molti brand considerano perfette per rafforzare la propria immagine. Gli sponsor non guardano soltanto ai numeri. Guardano anche alla qualità del pubblico. Gli appassionati di rugby sono percepiti come spettatori particolarmente coinvolti e fedeli. Un elemento che rende più efficace la comunicazione commerciale durante eventi e dirette.

In questo scenario, l’operazione di DAZN assume un significato che va oltre la semplice acquisizione di nuovi contenuti. È un’ulteriore conferma di come il rugby stia uscendo dalla nicchia per diventare un prodotto sportivo capace di attrarre pubblico, investimenti e attenzione mediatica. Insomma, la palla ovale continua a correre. E non soltanto sul campo. Corre anche nei palinsesti televisivi e nei budget pubblicitari. Segno che il terzo tempo, per il business del rugby, è appena cominciato