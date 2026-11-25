L’Italia può trasformarsi in uno dei principali hub europei per i data center e l’intelligenza artificiale. Per riuscirci, però, dispone di una finestra competitiva limitata ai prossimi 12-24 mesi. È quanto emerge dallo studio Data Center, AI, Energia e sovranità in Italia, realizzato da BCG e BCG Platinion.

Oggi l’Italia ospita circa 0,6 GW IT di capacità servita

Senza interventi specifici, questo valore potrebbe raddoppiare entro il 2030, raggiungendo 1,2 GW IT. Con un’azione coordinata, invece, la capacità potrebbe salire fino a 1,7-1,9 GW IT. Questo scenario consentirebbe di attrarre una quota maggiore della domanda europea e generare tra 5 e 7 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Lo studio raccoglie i risultati dei quattro Think Tank promossi da BCG tra il 2025 e il 2026. L’iniziativa ha coinvolto oltre 120 aziende e istituzioni. L’analisi integra dati proprietari, fonti pubbliche e interviste agli operatori del settore.

A livello globale, la crescita prevista dei data center è senza precedenti

La capacità mondiale passerà da circa 70 GW IT nel 2025 a 168 GW IT nel 2030. La metà della nuova domanda sarà legata all’intelligenza artificiale. In particolare, cresceranno le applicazioni di inferenza, necessarie per generare risposte da modelli già addestrati. In Europa le scelte di localizzazione vengono effettuate su scala continentale. I tempi decisionali sono molto rapidi. In questo contesto l’Italia parte da una posizione favorevole. Grazie alle recenti semplificazioni normative, un data center hyperscale può essere sviluppato in 3-4 anni nei casi più virtuosi. Nei principali mercati concorrenti i tempi variano invece tra 5 e 10 anni.

«Per chi pianifica investimenti pluriennali, un vantaggio di 12-24 mesi può orientare la scelta del sito». Osserva Mario Attubato, Managing Director di BCG Platinion. «La certezza dei tempi è importante quanto la disponibilità della connessione elettrica».

L’interesse degli investitori è già evidente

Tra il 2026 e il 2028 sono stati annunciati 83 nuovi progetti da parte di 30 operatori. Il valore complessivo supera i 25 miliardi di euro. Il 72% delle iniziative proviene da operatori internazionali non ancora presenti nel mercato italiano. Permangono però criticità rilevanti. Le richieste di connessione alla rete hanno raggiunto quasi 96 GW. Solo una minima parte si traduce poi in capacità effettivamente operativa. Inoltre, il 70% della capacità attuale è concentrato nell’area milanese. Una distribuzione più equilibrata degli investimenti sarà quindi essenziale per evitare congestioni della rete.

Anche il tema della sostenibilità assume un ruolo centrale

Oggi i data center consumano circa 4 TWh all’anno. Entro il 2030 il fabbisogno potrebbe salire a 10-20 TWh. Le tecnologie più avanzate consentono però di ridurre il consumo idrico, recuperare calore e valorizzare aree industriali già esistenti.

«Le emissioni, il consumo d’acqua e l’uso del suolo dipendono dalle scelte progettuali». Ha spiegato Giulia Scerrato, Principal di BCG. «Esistono già soluzioni che permettono di ridurre significativamente l’impatto ambientale delle nuove infrastrutture».

Lo studio identifica cinque priorità per rafforzare l’attrattività del Paese. La prima riguarda il coordinamento tra autorizzazioni e connessioni alla rete. Seguono il costo dell’energia, lo sviluppo delle competenze, il rafforzamento della supply chain e la resilienza cyber-fisica delle infrastrutture. Tra le proposte avanzate figurano una mappa nazionale della capacità di rete disponibile, meccanismi anti-speculativi per le connessioni, incentivi all’efficienza energetica e un percorso formativo dedicato alle professioni del settore. Per BCG, i data center devono essere considerati infrastrutture critiche nazionali. Il tema non riguarda solo la crescita economica, ma anche la capacità dell’Italia di sviluppare e governare l’intelligenza artificiale in autonomia.

Il Paese dispone già di importanti punti di forza: una posizione strategica nel Mediterraneo, una solida base industriale, competenze tecniche diffuse e un quadro normativo in evoluzione. Secondo i partecipanti ai Think Tank, il vero fattore decisivo sarà la capacità di coordinare investimenti, politiche industriali e formazione. Da queste scelte dipenderà quanta parte della futura domanda europea di calcolo e AI verrà effettivamente ospitata in Italia.