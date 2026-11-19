Bibanca compie un nuovo passo nel percorso di consolidamento del Gruppo BPER e perfeziona la fusione per incorporazione di Banca della Nuova Terra (BNT). L’operazione completa l’integrazione della banca specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione. La banca è entrata nell’orbita del Gruppo nel 2025 dopo l’acquisizione di Banca Popolare di Sondrio da parte di BPER.

Per i clienti provenienti da BNT il passaggio avviene in continuità

La fusione coinvolge 17.500 clienti. Consente di concentrare in un unico polo competenze specialistiche, capacità distributive e know-how sviluppati nel comparto del credito al consumo. L’operazione rientra inoltre nel più ampio programma di razionalizzazione e semplificazione societaria portato avanti dal Gruppo BPER. Obiettivo: valorizzare le sinergie industriali generate dalle recenti integrazioni.

Nel perimetro di Bibanca confluisce anche Prestinuova. La società del Gruppo è specializzata nella distribuzione di prodotti di credito al consumo attraverso una rete di collaboratori presente sull’intero territorio nazionale. L’integrazione rafforza, quindi, la capacità commerciale della banca e consolida il presidio di un mercato che rappresenta uno dei segmenti più dinamici del credito alle famiglie.

Chi è Bibanca

Fondata a Sassari nel 1888 e trasformata nel 2020 da Banca di Sassari in Bibanca, la società è oggi il polo specializzato del Gruppo BPER nel credito al consumo. L’offerta comprende cessione del quinto, prestiti personali e finanziamenti con delegazione di pagamento.

Diego Rossi, Direttore Generale di Bibanca

«Questa operazione ci consente di mettere a fattor comune competenze, processi e relazioni costruiti nel tempo, rafforzando il ruolo di Bibanca come punto di riferimento del Gruppo BPER nel credito al consumo. Specializzazione, innovazione e vicinanza alla clientela continueranno a guidare il nostro percorso di crescita, facendo leva sulla solidità e sulle capacità industriali del Gruppo BPER».

Restano invariati contratti, condizioni economiche e modalità di rimborso dei finanziamenti, mentre le comunicazioni e i servizi faranno ora riferimento al marchio Bibanca. Con questa operazione, Bibanca rafforza il proprio ruolo di centro di eccellenza del Gruppo BPER nel credito al consumo, puntando su specializzazione, scala operativa e integrazione delle reti distributive per sostenere la crescita futura.

Chi è Banca della Nuova Terra

Banca della Nuova Terra (BNT) è una banca specializzata nel credito al consumo, con un forte presidio nel comparto della cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Negli anni ha sviluppato competenze specifiche nella concessione di finanziamenti a lavoratori dipendenti e pensionati, diventando uno degli operatori specializzati del settore. Poco prima della fusione BNT era controllata al 100% da Bper. La documentazione ufficiale del progetto di fusione evidenzia infatti che l’intero capitale sociale di Banca della Nuova Terra era detenuto direttamente da BPER.

L’incorporazione in Bibanca risponde a una logica industriale precisa. Concentrare in un’unica società del Gruppo tutte le attività specialistiche del credito al consumo, valorizzando le competenze maturate da BNT e creando sinergie operative, commerciali ed economiche. Con l’operazione sono confluiti in Bibanca circa 17.500 clienti e anche , rete distributiva specializzata nei finanziamenti alle famiglie.