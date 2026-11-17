Cresce fino a quattro metri d’altezza e per sostenerlo servono lunghi pali di castagno. È il pappaluno d’Aspromonte, uno dei legumi più caratteristici della Calabria, appena riconosciuto come Presidio Slow Food.

Questa varietà viene coltivata nei comuni di Cosoleto, Delianuova, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido e Sinopoli, nel cuore della provincia di Reggio Calabria.

I pappaluni prosperano tra i 600 e i 1.300 metri di altitudine

Il clima fresco, la disponibilità d’acqua e la qualità dei terreni favoriscono una produzione limitata ma pregiata. Per generazioni sono stati coltivati quasi esclusivamente per il consumo familiare. Negli ultimi anni, però, i produttori locali hanno avviato un percorso di recupero per evitare la scomparsa della varietà. I fagioli si distinguono per le grandi dimensioni, il colore prevalentemente bianco e una consistenza farinosa molto apprezzata in cucina. Sono protagonisti di ricette tradizionali come pasta e fagioli, minestre contadine e preparazioni con borragine selvatica.

La coltivazione mantiene tecniche antiche

Le piante si arrampicano sui pali ricavati dai castagneti dell’Aspromonte, creando un sistema agricolo strettamente legato al paesaggio locale. Esiste anche una curiosità che affascina coltivatori e agronomi. Pur partendo da semi bianchi, alcune piante producono occasionalmente fiori rossi e fagioli scuri, tra il viola e il nero. Il nuovo Presidio Slow Food valorizza non solo un prodotto agricolo, ma anche una tradizione identitaria della Calabria. In un territorio segnato dallo spopolamento delle aree interne, la coltivazione dei pappaluni contribuisce a preservare saperi, biodiversità e presidio del territorio.

Una tradizione identitaria della Calabria

La tutela di questa varietà rappresenta inoltre un esempio concreto di agroecologia. Conservazione dei semi, rotazioni colturali e utilizzo sostenibile delle risorse naturali sono pratiche che continuano a caratterizzare le aziende agricole dell’Aspromonte. Con il riconoscimento di Slow Food, la Calabria aggiunge così un nuovo tassello al proprio patrimonio agroalimentare d’eccellenza, rafforzando il valore delle produzioni tradizionali delle montagne reggine.