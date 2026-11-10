In Calabria la pesca che sfida il tempo

In un’epoca in cui l’agricoltura punta sempre più sulla velocità e sulla standardizzazione, c’è un piccolo paese della Calabria che custodisce una storia controcorrente. A Magisano, ai piedi della Sila, sopravvive una varietà di pesca che sembra arrivare da un’altra epoca. La sua particolarità è sorprendente: non viene riprodotta tramite innesto, come accade quasi ovunque, ma nasce direttamente dal seme contenuto nel nocciolo.

È una scelta che richiede pazienza

Servono anni prima che una pianta inizi a produrre frutti. Proprio per questo motivo questa pratica in Calabria è quasi scomparsa. A Magisano, invece, è rimasta viva grazie alla tradizione contadina e alla tenacia di alcuni giovani produttori che hanno deciso di recuperare gli antichi pescheti di famiglia. La pesca tardiva di Magisano è un frutto dall’aspetto semplice ma dal carattere deciso. Ha polpa bianca, consistenza compatta e un profumo intenso che, secondo chi la conosce bene, è difficile dimenticare. Matura a settembre, quando la stagione delle pesche è quasi terminata, e proprio questa caratteristica le ha dato il nome di “tardiva”.

A Magisano in Calabria la pesca è un risorsa importante

Per decenni questa coltivazione ha rappresentato una risorsa importante per l’economia locale. Durante la raccolta arrivavano commercianti anche da fuori regione. Poi lo spopolamento dei piccoli centri e il cambiamento delle attività agricole hanno ridotto progressivamente il numero delle piante. Molti pescheti sono stati abbandonati e questa varietà ha rischiato di scomparire. A invertire la tendenza è stata una nuova generazione di agronomi e tecnici agricoli. Giovani che hanno scelto di rimanere sul territorio e valorizzare ciò che lo rende unico. Tra loro c’è Simone Alberto, che vede nelle varietà autoctone non soltanto una tradizione da conservare, ma una concreta opportunità di sviluppo per il futuro.

La pesca della Calabria Presidio Slow Food

Oggi le piante censite sono ancora poche, circa 650, ma il riconoscimento come Presidio Slow Food rappresenta un passaggio fondamentale. Significa tutelare una biodiversità preziosa e offrire nuove prospettive economiche a un territorio che vuole ripartire dalle proprie radici.

La filosofia che accompagna questa pesca è racchiusa in un antico detto popolare: della pesca non si butta via niente. Il frutto si mangia, il nocciolo si conserva e da quel seme nasce una nuova pianta. È un ciclo semplice, naturale e sostenibile che racconta perfettamente il legame tra questa varietà e il suo territorio. Il successo ottenuto nelle recenti manifestazioni dedicate al cibo tradizionale dimostra che l’interesse del pubblico è forte. I produttori stanno già lavorando a confetture, pesche sciroppate e altri trasformati per ampliare il mercato e prolungare il periodo di vendita. La storia della pesca tardiva di Magisano non parla soltanto di un frutto. Parla di giovani che tornano alla terra, di tradizioni che diventano opportunità e di un piccolo paese che ha scelto di custodire la propria identità trasformandola in una risorsa per il futuro.