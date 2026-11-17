Le OGR Torino lanciano la terza edizione di OGR Startup Booster, il programma dedicato a startup italiane ed europee in fase iniziale di sviluppo. L’iniziativa punta ad accompagnare realtà innovative ad alto potenziale in un percorso di crescita all’interno dell’ecosistema OGR Tech.

Ogni semestre vengono selezionate tre startup

Le imprese scelte accedono a un programma personalizzato, costruito sulle esigenze specifiche di sviluppo e di mercato. Le OGR Tech supportano ogni anno oltre 130 startup attraverso programmi dedicati, servizi specialistici e una rete di relazioni con imprese, investitori e istituzioni. L‘obiettivo è attrarre nuove realtà imprenditoriali e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione sul territorio. Le startup selezionate possono, infatti, contare su mentorship dedicate, incontri con investitori e stakeholder, opportunità commerciali e percorsi di formazione avanzata. Il programma prevede anche l’accesso a un master part-time gratuito erogato da Talent Garden.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è l’approccio su misura

Il percorso parte dalla definizione di obiettivi e priorità, per poi svilupparsi attraverso sessioni individuali e attività mirate. Tra i casi di successo figura Comunico, piattaforma digitale per l’apprendimento linguistico personalizzato. Dopo l’esperienza nel programma, la startup ha scelto di insediarsi a Torino, avviando un percorso di crescita a stretto contatto con l’ecosistema locale.

Con Startup Booster, le OGR Torino consolidano il proprio ruolo di piattaforma europea per innovazione, tecnologia e imprenditorialità. L’iniziativa contribuisce, quindi, alla crescita di un ecosistema sempre più internazionale, competitivo e orientato alla scalabilità delle imprese innovative. La call per partecipare al programma resterà aperta dal 16 novembre al 14 dicembre 2026. Il 1° dicembre, alle 18.30, nella Refectory delle OGR Tech si terrà un incontro informativo dedicato a startup e aspiranti imprenditori interessati a conoscere anche la modalità di selezione e opportunità del percorso.