Come possono gli inserzionisti raggiungere investitori e consumatori ad alto valore in un mercato digitale sempre più frammentato? La risposta arriva dall’operazione che ha portato al completamento dell’acquisizione di Dianomi da parte di Taboola. Una mossa che rafforza il posizionamento del gruppo nel performance advertising e amplia la sua presenza nel settore finanziario.

L’operazione integra nella piattaforma Realize il network pubblicitario specializzato di Dianomi, realtà riconosciuta per la propria presenza presso alcuni dei più autorevoli editori internazionali dedicati a business, finanza e lifestyle. Grazie all’acquisizione, gli inserzionisti possono accedere a un ecosistema che combina dati proprietari, intelligenza artificiale e inventory premium. L’obiettivo è migliorare le performance delle campagne e raggiungere utenti particolarmente interessati ai temi finanziari.

Dianomi porta in dote relazioni consolidate con grandi brand del settore finanziario

Tra questi figurano Charles Schwab, Invesco e Bank of America. Le campagne vengono distribuite attraverso editori come Reuters, CNN Business e Wall Street Journal. L’operazione amplia inoltre una rete composta da oltre 600 inserzionisti ed editori. Si tratta di un patrimonio che rafforza la presenza di Taboola all’interno di ambienti editoriali premium e brand-safe.

Secondo Adam Singolda, CEO di Taboola, l’integrazione tra Realize e il network di Dianomi consentirà agli inserzionisti di raggiungere audience finanziarie altamente coinvolte attraverso editori di qualità. Il manager ha sottolineato come l’operazione rappresenti un vantaggio sia per gli advertiser sia per i publisher specializzati nel comparto finanziario. L’acquisizione si inserisce in una strategia più ampia di crescita. Negli ultimi anni Taboola ha accelerato l’espansione oltre il tradizionale native advertising. Ha puntato sul performance marketing e sulla piattaforma Realize, pensata per competere con i grandi canali di acquisizione clienti alternativi a search e social media.

Oggi gli investitori pubblicitari cercano ambienti affidabili

Oggi la tecnologia di Taboola raggiunge oltre 600 milioni di utenti attivi ogni giorno attraverso migliaia di siti, applicazioni e dispositivi. Tra i partner figurano editori come NBC News e Yahoo e produttori tecnologici come Samsung e Xiaomi. Per Dianomi si chiude invece un percorso iniziato nel mercato britannico e culminato con il delisting successivo al completamento dell’acquisizione da parte della controllata europea di Taboola. L’operazione è diventata effettiva il 16 novembre 2026 dopo l’approvazione prevista dalla normativa britannica.

La combinazione delle due società crea così uno dei network specializzati più rilevanti per il marketing finanziario globale. Oggi gli investitori pubblicitari cercano ambienti affidabili, dati proprietari e strumenti di intelligenza artificiale per migliorare i risultati delle campagne.