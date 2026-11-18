I 106 Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sono sul piede di guerra. E che guerra!. Il momento è difficile, hanno diffuso una nota congiunta per difendere la categoria dalle critiche ricevute sul disegno di legge Concorrenza. Al centro del contendere c’è l’articolo 13 del provvedimento, che riguarda una funzione professionale molto importante per i Consulenti del Lavoro.

Secondo i rappresentanti della categoria, il dibattito è stato trasformato in uno scontro personale, mettendo in secondo piano il merito della questione. I Consulenti del Lavoro ribadiscono la fiducia nel presidente Rosario De Luca e confermano la stima per la ministra del Lavoro Marina Calderone.

Un tentativo di scippo da parte degli Ordini professionali

La categoria sostiene che, negli ultimi anni, altri Ordini professionali abbiano tentato di ottenere competenze tradizionalmente affidate ai Consulenti del Lavoro. Il problema riguarda in particolare la possibilità di trasmettere i bilanci delle società al Registro delle imprese.

Un’attività che i Consulenti del Lavoro hanno già svolto in passato

Questa facoltà è però venuta meno circa sei anni fa. Ora la categoria chiede che venga reintrodotta attraverso l’approvazione dell’articolo 13. I Consulenti precisano che non vogliono occuparsi della redazione o dell’approvazione dei bilanci. Chiedono soltanto di poter effettuare il deposito telematico per conto delle imprese che lo richiedono. Secondo la categoria, questa possibilità garantirebbe maggiore libertà di scelta alle aziende.

I 106 Consigli provinciali ricordano inoltre il ruolo svolto quotidianamente dai 26 mila Consulenti. La categoria segue i rapporti di quasi 10 milioni di lavoratori e supporta circa 1,8 milioni di imprese. Per questo motivo auspica che il Parlamento riconosca il contributo professionale dei Consulenti. L’obiettivo è ottenere il ripristino di una funzione considerata utile alle imprese e coerente con le competenze della categoria.