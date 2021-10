Perché Synergie cerca 80 professionisti

Perché Synergie Italia cerca ottanta 80 professionisti da inserire in azienda entro fine anno. Ma c’è di più. Entro dicembre saranno oltre 200 coloro i quali avranno iniziato un percorso professionale all’interno del gruppo. Il doppio rispetto allo scorso anno.

Servono lavoratori nel campo delle risorse umane, serve personale amministrativo, si cercano anche responsabili commerciali e responsabili di filiale. Queste sono solo alcune delle figure che entro fine anno la multinazionale francese del recruiting intende inserire in organico. Manager che andranno ad aggiungersi ai 150 professionisti già assunti durante il primo semestre 2021.

L’Italia è piena di talenti: il nostro lavoro è riconoscerli

Nonostante la contrazione economica mondiale causata dalla pandemia Synergie intende quindi rafforzare la propria struttura. Lo può fare anche grazie ai 430 milioni di euro di fatturato (Italia) di cui dispone. Synergie infatti è tra le realtà più importanti del settore. Ha continuato a crescere in diversi ambiti: dall’aerospazio all’automotive, fino alla farmaceutica. Anche lo scorso anno l’azienda ha reclutato 120 professionisti. Un risultato ottenuto anche grazie ai grandi investimenti in formazione.

Nel 2021 sono stati fatti 350 corsi di aggiornamento a oltre 2.700 persone, interne ed esterne, alcuni dei quali finalizzati ad insegnare i nuovi strumenti di IA a supporto del recruiting. E inoltre a fornire nozioni sul management digitale dei clienti.

Giuseppe Garesio amministratore delegato di Synergie Italia

“In un mondo del lavoro in continua evoluzione, che ha reso indispensabile aggiornarsi con costanza per essere appetibili sul mercato è fondamentale occuparsi di upskilling e reskilling”. E Synergie Italia, che lavora su base giornaliera con circa 7.500 clienti, è in grado di collocare 21.000 lavoratori a settimana.

L’agenzia italiana ha saputo cogliere le sfide del mercato in modo sostenibile. In 5 anni è arrivata a contare 800 dipendenti, che operano nelle 130 filiali distribuite in tutte le regioni d’Italia, isole comprese. I dati della multinazionale sono in continua crescita, anche a livello internazionale. Infatti il colosso francese ha raggiunto ormai i 4.200 dipendenti in struttura, e 750 filiali in 17 Paesi.

La prima a offrire lavoro in Francia

Nata in Francia nel 1969, Synergie è la prima agenzia per il lavoro francese e la quinta a livello europeo, con sedi in Europa, Canada, Australia e Cina. Arriva in Italia nel 1999 e diventa un punto di riferimento in ambito risorse umane. Mette a disposizione di lavoratori e aziende la professionalità e l’alto livello di specializzazione dei suoi HR consultant. Oggi supera le 120 filiali in tutta Italia e dà occupazione a più di 15 mila persone.

