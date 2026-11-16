Casta Diva Group rafforza la propria divisione Entertainment affidando a Francesca Chiappetta la guida dello sviluppo dei contenuti scripted di Casta Diva Pictures. La manager, presente nel Gruppo dal 2019 come Executive Producer, assume il ruolo di Head of Scripted Content con la responsabilità di individuare, sviluppare e produrre nuovi progetti cinematografici e televisivi. Il mandato punta a consolidare la presenza della società nel settore audiovisivo attraverso storie capaci di coniugare qualità creativa e sostenibilità produttiva.

La nomina arriva dopo il successo di Franco Battiato. Il lungo viaggio, biopic coprodotto con Rai Fiction e seguito da Chiappetta sul piano creativo ed esecutivo. Il film si è imposto al box office durante la programmazione nelle sale e ha successivamente raggiunto circa tre milioni di telespettatori su Rai 1. Il progetto ha inoltre ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio MAXIMO agli Italian Global Series come miglior TV Movie e due candidature ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026.

Casta Diva punta su una creativa e manager internazionale

Il percorso professionale di Chiappetta attraversa mondi diversi dell’industria creativa. Dagli anni Novanta lavora nella produzione di videoclip musicali per artisti italiani e internazionali. Successivamente sviluppa una solida esperienza nella pubblicità, realizzando campagne per marchi globali e collaborando con protagonisti dello sport e dell’intrattenimento. Un’esperienza internazionale maturata anche in Argentina ha ulteriormente ampliato le sue competenze nel cinema, nei documentari e nella produzione televisiva.

Per Chiappetta, la nuova responsabilità rappresenta l’occasione per costruire una linea editoriale riconoscibile, fondata su storie originali e capaci di dialogare con il pubblico contemporaneo. Per Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato del Gruppo, la sua nomina si inserisce nel piano di rafforzamento dell’area Entertainment e contribuirà allo sviluppo di produzioni di alto profilo, consolidando il ruolo di Casta Diva nel mercato cinematografico e audiovisivo.