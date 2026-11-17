La domanda che accompagna il mercato è semplice: come utilizzerà Engineering le risorse generate dalle recenti dismissioni? La risposta arriva con il perfezionamento della cessione di Industries eXcellence ad Accenture, operazione che segue il closing di Alfahealth avvenuto lo scorso 8 ottobre e che segna una nuova tappa nel percorso di rifocalizzazione strategica del gruppo. Il completamento dell’operazione è avvenuto dopo il soddisfacimento delle condizioni previste dagli accordi e il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle autorità competenti. Incluse quelle relative ad Antitrust e Golden Power.

Engineering punta a ridurre l’indebitamento

I proventi delle cessioni, interamente incassati per cassa al netto degli oneri di transazione, contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo. L’obiettivo prioritario indicato dalla società è la riduzione dell’indebitamento complessivo, creando maggiore flessibilità finanziaria per sostenere la trasformazione industriale in corso.

La strategia punta a concentrare risorse e investimenti su intelligenza artificiale

La vendita di Industries eXcellence e di Alfahealth rappresenta un passaggio rilevante nel riposizionamento di Engineering verso attività a più elevato potenziale di crescita. Entrambi gli asset pesavano complessivamente per circa il 18% dei ricavi consolidati e per il 25% dell’EBITDA adjusted del gruppo nel 2025. La strategia punta ora a concentrare risorse e investimenti su intelligenza artificiale, software proprietario e soluzioni digitali ad alto valore aggiunto. In questo contesto rientra IS-IA, l’architettura di AI sovrana basata sul modello proprietario EngGPT 2, sviluppata per supportare pubbliche amministrazioni e imprese con tecnologie aperte, governabili e integrabili con altri modelli linguistici. Più recente è il lancio di EngSure, piattaforma agentica di cybersecurity progettata per proteggere asset digitali e infrastrutture AI lungo l’intero ciclo di vita.

A giugno, annunciando gli accordi con Accenture, il CEO di Engineering Aldo Bisio aveva definito le operazioni «un passo importante nel percorso di rifocalizzazione del business». Ha spiegato che il gruppo intende «accelerare sull’AI, riacquistare nuovi gradi di libertà strategica nei segmenti a più alta crescita anche attraverso la riduzione della leva finanziaria. Oltre che investire nelle principali piattaforme proprietarie e rafforzarsi nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi».

I produttori stanno aumentando gli investimenti in software

Dal lato Accenture, Tracey Countryman, Global Supply Chain and Engineering Lead, aveva sottolineato che i produttori stanno aumentando gli investimenti in software, dati e intelligenza artificial. Questo per rendere più intelligenti e connesse le operazioni industriali. Secondo la manager, l’integrazione delle competenze di Industries eXcellence nelle tecnologie Siemens con le capacità di AI di Accenture consentirà di accelerare la trasformazione digitale. Soprattutto dei clienti manifatturieri.

L’operazione rafforza inoltre l’Accenture Siemens Business Group, la struttura globale dedicata alle tecnologie industriali avanzate. Industries eXcellence porta in dote oltre 650 professionisti distribuiti tra Italia, Stati Uniti, India, Germania, Messico e altri Paesi europei, con competenze specialistiche nelle soluzioni software e di automazione per il manifatturiero. Per Engineering si chiude così un capitolo legato ad attività non più considerate strategiche. Per Accenture si apre invece una fase di rafforzamento nei servizi digitali rivolti all’industria. Sullo sfondo la medesima scommessa per entrambi i gruppi: trasformare l’intelligenza artificiale nel principale motore della crescita futura.