Engineering affida a Fabio Momola la guida della nuova BUDS

Engineering apre una nuova fase della propria evoluzione organizzativa e industriale nominando Fabio Momola General Manager della neonata Business Unit Digital Solutions. Si tratta di una struttura pensata per integrare e potenziare l’intera offerta digitale del Gruppo. La scelta arriva in un momento cruciale del percorso di rifocalizzazione avviato dall’Ad Aldo Bisio. Un percoso che punta a rafforzare le aree a più alto valore tecnologico,. E inoltre a consolidare le piattaforme proprietarie e accelerare sull’Intelligenza Artificiale con il lancio di IS‑IA, l’architettura di AI sovrana basata sul foundation model EngGPT 2.

Mettere a sistema le competenze verticali di Engineering

La nuova BU Digital Solutions nasce con un obiettivo chiaro: mettere a sistema le competenze verticali di Engineering e creare un modello di offerta integrato. Modello capace di rispondere con maggiore rapidità e coerenza alle esigenze dei diversi mercati. A diretto riporto del CEO, Momola coordinerà le Business Units Enterprise, Financial Services, Eng Digital e Industries Excellence, oltre alle funzioni di supporto Marketing. Ovvero Offering & Partnership, Procurement, IT, Operations & Quality Excellence. Una configurazione che semplifica la governance, riduce le sovrapposizioni e accelera l’esecuzione della strategia.

La nomina di Momola non è casuale

Entrato in Engineering nel 2021 come Executive Vice President, ha guidato come CEO diverse società del Gruppo – Engineering D.HUB, Cybertech, Atlantic Technologies, ExtraRed e Crispy. Oltre alla Business Unit Eng Digital. Il suo percorso professionale unisce competenze tecnologiche e finanziarie. Ha contribuito alla nascita di CheBanca! (Gruppo Mediobanca), ha partecipato al rilancio del Gruppo Cedacri come Group COO ed Executive Director fino alla cessione al Gruppo ION. Affianca da anni l’attività manageriale con quella accademica, insegnando Project Management alla Cattolica di Milano e Digital Business Leadership alla Luiss.

Con questa nuova struttura, Engineering punta a rafforzare il proprio posizionamento nei segmenti tecnologici più avanzati, dove la capacità di integrare piattaforme, dati, AI e servizi è ormai decisiva. La BU Digital Solutions diventa così il motore di una trasformazione che guarda al futuro del Gruppo. Più veloce, più integrata, più orientata alla creazione di valore per i clienti e per il mercato.