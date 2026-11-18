La conciliazione tra lavoro e famiglia non è più soltanto una buona intenzione. Da oggi può essere misurata, verificata e certificata. È questo l’obiettivo della UNI/PdR 192:2026, la nuova prassi che aiuta le imprese a trasformare welfare aziendale, flessibilità e sostegno alla genitorialità in un sistema organizzato e riconoscibile.

Perché una certificazione dedicata a questi temi?

La risposta è semplice. Le persone chiedono sempre più equilibrio tra vita privata e professionale. E le aziende che riescono a garantirlo diventano più attrattive e competitive. Secondo i dati del Randstad Workmonitor 2026, il bilanciamento tra lavoro e vita privata è oggi il principale fattore che spinge i dipendenti a restare in azienda, indicato dal 46% dei lavoratori. La retribuzione si ferma invece al 23%.

In questo scenario si inserisce Complaion, società specializzata nel supporto alle imprese in materia di certificazioni e compliance. L’azienda ha deciso di ampliare i propri servizi affiancando le organizzazioni anche nel percorso verso la UNI/PdR 192:2026. La nuova certificazione prende in considerazione aspetti molto concreti. Orari flessibili, smart working, congedi, welfare aziendale, pari opportunità, benessere organizzativo e supporto alla genitorialità. Elementi che in molte aziende esistono già, ma che spesso restano distribuiti tra procedure informali, documenti sparsi e pratiche non strutturate.

Ed è proprio qui che entra in gioco il supporto di Complaion

Attraverso la propria piattaforma tecnologica, l’azienda raccoglie documenti, evidenze e indicatori richiesti dalla prassi in un unico ambiente digitale. A questo si aggiunge il lavoro dei Lead Auditor, che accompagnano l’impresa nella verifica dei requisiti, nella gap analysis, nella definizione delle procedure e nella preparazione all’audit finale. In altre parole, l’obiettivo non è creare nuova burocrazia. È valorizzare ciò che l’azienda fa già per i propri dipendenti e renderlo misurabile.

La nuova certificazione rappresenta inoltre un’opportunità concreta dal punto di vista economico. Per favorirne l’adozione, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere hanno stanziato 7,5 milioni di euro destinati alle imprese che intendono intraprendere il percorso di certificazione. Un vantaggio ulteriore riguarda le aziende che hanno già ottenuto la UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere. Le due certificazioni condividono infatti diversi elementi strutturali, compresi alcuni indicatori legati alla genitorialità. Questo permette di affrontare il nuovo percorso partendo da basi già solide e consolidate.

Che cosa significa, in concreto, ottenere la UNI/PdR 192:2026?

Significa dimostrare che l’attenzione alle persone non è uno slogan inserito nel sito aziendale. Significa sottoporre il proprio modello organizzativo a una verifica indipendente e ottenere un riconoscimento ufficiale del lavoro svolto. In molti casi può diventare anche un elemento premiale nella partecipazione a bandi, gare e appalti.

Domanda: il welfare aziendale può diventare un vantaggio competitivo?

Risposta: sì se è organizzato, misurabile e certificato. Altrimenti rischia di restare soltanto una buona intenzione scritta in un regolamento.

La convinzione di Complaion è che il futuro delle imprese passi anche dalla capacità di prendersi cura delle persone. E che flessibilità, genitorialità e benessere organizzativo non siano più benefit accessori, ma veri strumenti di crescita, attrazione dei talenti e sviluppo sostenibile.