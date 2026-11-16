Con la nomina di Carrie Francey a Senior Vice President of Global Channel Sales, Netskope rafforza una delle direttrici centrali della propria strategia di crescita: il canale. La manager assumerà la responsabilità dell’organizzazione globale dedicata ai partner e guiderà i programmi rivolti a reseller. Oltre che a Managed Service Provider, Managed Security Service Provider, cloud marketplace e Global System Integrator.

L’ingresso di Francey conferma la volontà dell’azienda di accelerare un modello go-to-market fondato sulle partnership. In un mercato caratterizzato dalla convergenza tra cloud, dati, networking e AI, il canale rappresenta infatti uno degli strumenti principali per ampliare la presenza sul mercato. E accompagnare i clienti nei percorsi di trasformazione digitale.

Obiettivo: creare maggiori opportunità di business per i partner

Francey porta in dote una lunga esperienza maturata ai vertici degli ecosistemi partner di grandi aziende tecnologiche come HPE, Microsoft, ServiceNow e Zendesk. Ha sviluppato organizzazioni globali dedicate ai partner, contribuendo alla crescita dei ricavi e alla trasformazione di modelli commerciali sempre più orientati alla collaborazione. Il suo percorso è inoltre legato alla promozione della diversity nel settore tecnologico. Nel 2017 ha, infatti, cofondato Women in Cloud, iniziativa nata per sostenere l’imprenditoria femminile e favorire nuove opportunità di crescita nell’economia digitale.

Nel nuovo ruolo, la manager avrà il compito di consolidare e ampliare l’ecosistema di cybersecurity costruito da Netskope. L’obiettivo è creare maggiori opportunità di business per i partner, accelerare la produttività e garantire ai clienti un accesso più rapido a soluzioni progettate per un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale.

La nomina si inserisce in una fase di forte evoluzione di Netskope

Tra le iniziative recenti figura il programma Netskope Catalyst MSP/SP, sviluppato per supportare partner e service provider attraverso modelli commerciali più flessibili e percorsi di crescita dedicati. Parallelamente, la società continua ad ampliare le collaborazioni con grandi operatori del cloud, system integrator internazionali e provider di servizi gestiti.

Per Netskope, l’arrivo di Francey rappresenta molto più di un avvicendamento manageriale. La sua esperienza nella costruzione di ecosistemi partner su scala globale dovrà contribuire a rafforzare il posizionamento dell’azienda. Questo in un mercato della cybersecurity sempre più influenzato dall’adozione dell’intelligenza artificiale. La sfida sarà trasformare la rete di alleanze in un motore di innovazione, crescita e valore condiviso per clienti e partner.