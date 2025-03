Netskope nomina Alessandro Fontana country manager Italia

Netskope, leader nel settore della sicurezza e del networking moderni, ha annunciato la nomina di Alessandro Fontana come nuovo Regional Director e Country Manager per l’Italia. Con 25 anni di esperienza, Fontana guiderà i team di vendita nel Paese per rispondere all’aumento esponenziale della domanda per Netskope One. La piattaforma avanzata di sicurezza, networking e analisi.

Chi è Alessandro Fontana

Fontana ha iniziato la sua carriera come amministratore dei sistemi di rete in un dipartimento governativo e per Unisys. Poi a ruoli di vendita in Checkpoint e Fortinet. Negli ultimi otto anni ha contribuito alla crescita di Trend Micro in Italia, ricoprendo il ruolo di Country Manager per tre anni.

“Viviamo in un contesto in cui le minacce informatiche evolvono costantemente, la protezione dei dati è una delle principali sfide del nostro tempo. Netskope si distingue per l’approccio zero trust e la capacità di ottimizzare la sicurezza senza compromettere l’esperienza utente”. Ha dichiarato Fontana.

La visione di Netskope

Stephan Mesguich, Senior Vice President EMEA e LATAM di Netskope. “Alessandro porta con sé una profonda conoscenza delle sfide che i nostri clienti affrontano. Siamo entusiasti di accoglierlo per guidare la crescita in Italia.”

L’Innovazione di Netskope One

La piattaforma Netskope One rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza e il networking moderni,. Offre una combinazione unica di funzionalità.

Riduzione di rischi, costi e complessità, supportando i team di sicurezza, rete e infrastrutture.

Accesso e sicurezza ottimizzati per utenti, dispositivi e dati, grazie a un unico motore, un client, una console, un gateway e una rete. Approccio che consente alle organizzazioni di gestire le applicazioni cloud, SaaS, web e private, risolvendo le sfide di sicurezza e prestazioni di rete con altissima efficienza.

Netskope, leader riconosciuto

I principali analisti tecnologici, come Gartner, IDC e Forrester, riconoscono costantemente Netskope come leader nel settore. La sua piattaforma consente alle organizzazioni di soddisfare le esigenze critiche di sicurezza. Garantisce visibilità e controllo completi sulle attività digitali senza compromettere le prestazioni.

Un impegno per la sicurezza e l’innovazione

Grazie alla leadership di Alessandro Fontana, quindi Netskope punta a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano. Offre inoltre soluzioni su misura per affrontare le esigenze delle imprese, in un contesto dove la sicurezza dei dati è sempre più cruciale. La missione dell’azienda resta quella di garantire una sicurezza impeccabile. E un networking avanzato, guidando i clienti verso un futuro più sicuro e connesso.