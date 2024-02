Jenn Jakubowicz rafforza Netskope

Netskope ha nominato Jenn Jakubowicz Senior Director of Global Channels and Alliances Marketing con l’obiettivo di potenziare gli sforzi di go-to-market.

In Netskope, leader SASE, Jenn Jakubowicz avrà la responsabilità mondiale di tutti gli aspetti dell’esecuzione del marketing dei partner globali.

Jenn Jakubowicz entra in Netskope portando oltre 20 anni di esperienza nel marketing. Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di leadership in posizioni di senior marketing presso aziende di sicurezza informatica. Tra questi LastPass e BlueVoyant. La sua esperienza nel gestire iniziative di marketing in iper-crescita guideranno l’accelerazione dei piani di sviluppo del canale, delle strategie co-marketing dei partner. E inoltre del nuovo programma per i partner MSP di Netskope, alimentando al tempo stesso la crescita continua della rete di partner dell’azienda.

David Rogers, SVP, Global Channel Sales, Netskope

“Siamo entusiasti che una leader così esperta si unisca a noi per continuare ad accelerare i nostri sforzi di go-to-market attraverso il canale. Si tratta di una professionista affermata, che ha creato e guidato team di successo, portato a compimento campagne innovative di generazione della domanda. E inoltre ha lanciato programmi per i partner che CRN ha classificato con 5 stelle”.

Jenn Jakubowicz ha dichiarato i essere entusiasta di unirsi a Netskope in un momento così cruciale nel panorama della sicurezza informatica. proprio nel momento in cui l’azienda cerca di espandere la propria presenza sul mercato in collaborazione con i partner. Le aziende aumentano i propri investimenti per adottare un approccio Zero Trust alla sicurezza informatica. Netskope è in prima linea in questa trasformazione con la sua piattaforma basata su un motore Zero Trust per la protezione dei dati.

Chi è Netskope

Leader in Secure Access Service Edge (SASE), aiuta le organizzazioni ad applicare i principi zero trust e le innovazioni AI/ML al fine di proteggere i dati e difendersi dalle minacce. Offre accesso ottimizzato e sicurezza in tempo reale per utenti, dispositivi e dati ovunque essi vadano. Aiuta i clienti a ridurre il rischio, a migliorare le prestazioni e a ottenere una visibilità senza eguali su qualsiasi attività cloud, web e di applicazioni private. Molte aziende si affidano a Netskope e alla sua potente rete NewEdge per affrontare minacce in continua evoluzione e nuovi rischi. E inoltre cambiamenti tecnologici, cambiamenti organizzativi e di rete, e nuovi requisiti normativi.