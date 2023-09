Trend Micro accoglie Alessio Agnello come Technical Director Italia

Trend Micro, leader globale di cybersecurity nomina Alessio Agnello a nuovo Technical Director.

Alessio Agnello, classe 1983, ha un’esperienza ventennale nel mondo dell’IT e della cybersecurity. Sin dai primi anni della sua carriera matura diverse esperienze nel settore della sicurezza informatica. Esperienze che lo hanno portato, nel 2011, a ricoprire il ruolo di Security Engineer in Check Point Software Technologies. Nel 2015, entra a far parte del team di prevendita di Palo Alto Networks con l’incarico di supportare i principali clienti ottenendo.

Consolida la posizione strategica sul mercato

Dopo pochi anni, la promozione a SE Team leader con la gestione di parte del gruppo di prevendita del vendor. A settembre 2021, Alessio assume quindi il ruolo di Senior Sales Engineer Enterprise per il Nord Italia e Malta in Netskope.

Con la consolidata esperienza sui clienti enterprise e alla propensione per lo sviluppo del business, Alessio entra quindi in azienda con il ruolo di Technical Director per l’Italia. Il manager assume la responsabilità di tutto il team dei Sales Engineer e Customer Service Manager. Obiettivo coordinare le attività di prevendita e di supporto nei confronti di clienti e partner su tutto il territorio.

Alessandro Fontana, Country Manager di Trend Micro

“Alessio è riconosciuto sul mercato per la sua professionalità e determinazione. Onorati di essere affiancato da un team in grado di combinare passione ed entusiasmo. La squadra italiana è una vera e propria eccellenza nel mercato della cybersicurezza”.

La nomina di Alessio, si inserisce nel percorso di rinnovamento dell’azienda. Azienda è mpegnata nel valorizzare figure giovani e altamente qualificate. L’adozione di nuovi paradigmi e approcci insieme all’autorevolezza di un’azienda riconosciuta per l’expertise e l’efficacia delle proprie soluzioni. Inoltre crea un mix esclusivo che migliora ulteriormente l’attenzione e i servizi nei confronti di partner e clienti, raggiungendo risultati ambiziosi.

Chi è Trend Micro

E’ leader globale di cybersecurity, è impegnata a rendere il mondo un posto più sicuro per lo scambio di informazioni digitali. Con oltre 30 anni di esperienza nella security, nel campo della ricerca sulle minacce e con una propensione all’innovazione continua, Trend Micro protegge 500.000 organizzazioni e milioni di individui che utilizzano il cloud, le reti e i più diversi dispositivi, attraverso la sua piattaforma unificata di cybersecurity.

La piattaforma unificata di cybersecurity Trend Micro One abilita tecniche avanzate di difesa dalle minacce, rilevamento e risposta estesi (XDR). Inoltre si integra con i diversi ecosistemi IT, inclusi AWS, Microsoft e Google. Permettendo alle organizzazioni di comprendere, comunicare e mitigare al meglio i rischi cyber. Con 7.000 dipendenti in 65 Paesi, Trend Micro permette alle organizzazioni di semplificare e mettere al sicuro il loro spazio connesso.