Digi avvia il reclutamento di Rivenditori Autorizzati

DIGI Italia, filiale locale di DIGI, tra le principali società europee nel settore delle Tlc e quotata alla Borsa di Bucarest, lancia una nuova campagna di reclutamento. Obiettivo: ampliare la rete di Rivenditori Autorizzati Digi in Italia. L’iniziativa conferma la centralità strategica del mercato italiano per il Gruppo. E inoltre punta a rafforzare la presenza sul territorio attraverso un modello di collaborazione solido e vantaggioso. La campagna offre ai nuovi partner un ecosistema completo di supporto. Oltre la formazione specialistica, l’assistenza tecnica, gli strumenti operativi e i materiali di marketing co-branded. Oltre a un modello retributivo chiaro e meritocratico, pensato per premiare l’impegno e i risultati concreti.

Florin Ungureanu, CEO di DIGI Italia

“Digi intende rafforzare un modello di collaborazione basato sulla fiducia e sulla trasparenza, da sempre valori fondanti del nostro Gruppo. Mettiamo a disposizione dei nuovi rivenditori non solo una retribuzione chiara, ma anche strumenti concreti per costruire opportunità di successo e sviluppo del business sul territorio italiano.”

Cosa prevede il programma

Formazione iniziale e mentoring operativo per accompagnare i partner in ogni fase del processo commerciale.

Assistenza fino alla chiusura del contratto, per massimizzare le conversioni.

Moduli formativi sulle tecniche di vendita e strumenti per aumentare l’efficacia sul campo.

Materiali di comunicazione e marketing pronti all’uso, inclusi kit per attività di field.

Con questa iniziativa, Digi punta a costruire partnership durature con soggetti motivati a crescere insieme a un gruppo internazionale riconosciuto e rispettato, offrendo reali possibilità di successo sul mercato.

Espansione dell’ecosistema Digi in Italia

Dopo l’apertura del primo Store Monobrand a Torino, Digi mira ad ampliare la propria presenza nei oltre 4.000 multibrand stores già attivi sul territorio nazionale. Il Gruppo è inoltre presente nei punti vendita Penny Market, Trony Eltron e Trony Elettrocasa, consolidando la propria rete distributiva e il legame con il mercato italiano.