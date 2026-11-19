Le principali organizzazioni della filiera della coltura del vino italiana esprimono apprezzamento. Lo fanno per il nuovo decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dedicato ai Consorzi di tutela del vino. Il provvedimento aggiorna le regole che disciplinano costituzione, riconoscimento e attività dei Consorzi responsabili della tutela delle denominazioni DOP e IGP.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo dei Consorzi, considerati strumenti fondamentali per proteggere, promuovere e valorizzare i vini a indicazione geografica italiani. Il decreto introduce criteri più chiari per il riconoscimento dei Consorzi e per la misurazione della loro rappresentatività. In questo modo viene garantito un migliore equilibrio tra le diverse componenti della filiera. Le nuove disposizioni forniscono inoltre strumenti più efficaci per la gestione delle denominazioni, il governo dell’offerta e lo sviluppo dell’enoturismo.

Un’attenzione particolare è dedicata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni del vino

Tra gli aspetti più rilevanti figurano il rafforzamento delle misure contro l’uso improprio delle denominazioni e il potenziamento dei controlli sul mercato, compresi quelli online. Le attività di vigilanza saranno coordinate dall’ICQRF, con l’obiettivo di tutelare produttori, consumatori e reputazione del vino italiano.

Secondo le organizzazioni della filiera, il decreto rafforza la governance delle denominazioni e ne aumenta la capacità competitiva sui mercati internazionali. Il testo completa inoltre l’allineamento della normativa italiana al regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, introducendo un quadro normativo più moderno e coerente. Le associazioni firmatarie confermano infine la disponibilità a collaborare con Ministero, Regioni e istituzioni competenti per favorire una rapida ed efficace attuazione delle nuove norme.