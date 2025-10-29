Barolo Vigna Gustava: l’autenticità si certifica con la tecnologia NFC

Nella quinta edizione di Barolo en Primeur, l’asta benefica internazionale promossa da Fondazione CRC e Fondazione CRC Donare, è stato presentato un progetto per la tutela dell’autenticità del Barolo Vigna Gustava. Grazie alla collaborazione tra Elision, Autentico e l’enologo Fabrizio Stecca, ogni bottiglia sarà dotata di un tag NFC invisibile. Ma leggibile da qualsiasi smartphone, che ne certifica origine, tracciabilità e integrità.

Sicurezza e trasparenza contro la contraffazione

La falsificazione di vino e alcolici in Italia genera perdite per oltre 300 milioni di euro l’anno. Vigna Gustava – di proprietà della Fondazione CRC dal 2019 – adotta una soluzione digitale che rende ogni bottiglia un pezzo unico, tracciabile lungo tutta la filiera.

Esperienza digitale per il consumatore

Il sistema NFC non solo garantisce l’autenticità, ma offre contenuti esclusivi:

Note di degustazione e giudizi en primeur

Webcam live sulla vigna

Mappa interattiva delle aperture nel mondo

Questi dati arricchiscono l’esperienza d’acquisto e rafforzano il legame tra prodotto e territorio.

Supply chain intelligente e sostenibile per il Barolo

Le soluzioni Elision – Tesisquare® permettono una tracciabilità profonda e geolocalizzata, utile per:

Qualificare fornitori secondo criteri ESG

Tracciare lotti e certificazioni ambientali

Raccontare la storia del Barolo in modo trasparente

Un esempio concreto di come il Made in Italy possa evolvere in chiave digitale, costruendo filiere resilienti e orientate al valore.

Chi è ELISION by TESISQUARE®

Specializzata in soluzioni IoT per la supply chain, ELISION supporta aziende dei settori fashion & luxury, retail e manufacturing nella lotta alla contraffazione, attraverso tecnologie di serializzazione, tracciabilità e consumer engagement.