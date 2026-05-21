Il Consorzio Chianti conquista l’Asia

Il Consorzio Vino Chianti continua a spingere sull’internazionalizzazione. Sceglie ancora una volta l’Asia come piattaforma strategica per raccontare la denominazione, consolidare relazioni commerciali e aprire nuove opportunità per le aziende del territorio. La partecipazione alla grande fiera del vino in Giappone negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo l’interesse dei buyer nipponici per i vini toscani. Il Consorzio vola ora a Hong Kong per Vinexpo Asia 2026, uno degli eventi più influenti del settore nel continente asiatico.

Sessantasei etichette in degustazione

Dal 26 al 28 maggio, all’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, il Consorzio sarà presente con uno spazio istituzionale che ospiterà 19 aziende. Oltre a un Institutional Wine Bar dedicato alla denominazione con 47 etichette e un programma di degustazioni rivolto a buyer, importatori, operatori Horeca e stampa internazionale. In totale saranno 66 le etichette in degustazione, tra annata, Superiore, Riserva e sottozone, offrendo un panorama completo della ricchezza del Chianti Docg.

Il Chianti Docg a Vinexpo Asia

La partecipazione a Vinexpo Asia non è un semplice appuntamento fieristico, ma un tassello di una strategia più ampia. L’Asia è un mercato in forte crescita, dove il consumo di vino sta evolvendo verso prodotti di qualità, identitari e legati a territori riconoscibili. Il Giappone rappresenta da anni uno dei mercati più maturi e ricettivi per i vini italiani. I consumatori giapponesi apprezzano la finezza, la versatilità gastronomica e la coerenza stilistica del Chianti. Hong Kong, invece, è la porta d’accesso privilegiata per la Cina continentale e per tutto il Sud‑Est asiatico, un hub commerciale dove si incontrano importatori, distributori e opinion leader del settore.

Una porta verso la Cina e tutto il Sud-Est

Per le aziende del Consorzio, essere presenti in modo coordinato significa beneficiare di una visibilità molto più forte rispetto alla partecipazione individuale. Il Consorzio offre un’immagine unitaria, riconoscibile e autorevole, capace di valorizzare la denominazione e di sostenere le imprese nelle attività di networking e promozione. La masterclass internazionale condotta da Jerry Chen, docente dell’Asia Wine Service & Education Centre, rafforza questo posizionamento. Un racconto tecnico e culturale che permette agli operatori asiatici di comprendere la versatilità del Chianti Docg e la sua capacità di dialogare con cucine e tradizioni gastronomiche diverse.

Il presidente Giovanni Busi (nella foto) sottolinea come l’Asia rappresenti un mercato sempre più strategico per il futuro della denominazione. Portare a Hong Kong un’immagine contemporanea del Chianti — fatta di qualità, identità territoriale e versatilità — significa intercettare un pubblico dinamico, curioso e sempre più attento alle eccellenze italiane. La presenza coordinata del Consorzio permette alle aziende di presentarsi con forza, coerenza e un messaggio condiviso, rafforzando il posizionamento internazionale del Chianti Docg.

La partecipazione alle fiere asiatiche, dal Giappone a Hong Kong, rappresenta quindi un investimento strategico. Inoltre apre nuovi canali commerciali, consolida relazioni già attive, aumenta la riconoscibilità del brand Chianti e permette alle aziende di dialogare con mercati ad alto potenziale. Un percorso che guarda al futuro con ambizione, consapevole che la crescita internazionale passa dalla capacità di raccontare il vino non solo come prodotto, ma come cultura, territorio e identità.