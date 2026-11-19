Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Valtènesi ha eletto all’unanimità Giovanni Prete nuovo presidente dell’ente. Amministratore delegato di Cantine Scolari, Prete guiderà il Consorzio che rappresenta e valorizza le denominazioni Valtènesi, Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia e Benaco Bresciano.

Ad affiancarlo saranno i vicepresidenti Marco Turina, confermato nell’incarico, e Gilberto Castoldi della cantina Cobue, al suo primo mandato nella squadra di presidenza.

Giovanni Prete, presidente Consorzio Valtènesi

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e grande entusiasmo. Lavoreremo per rafforzare il valore delle nostre denominazioni. E consolidare il legame tra vino, territorio e comunità. Fare rete sarà fondamentale per affrontare le sfide future e creare nuove opportunità per le aziende».

La nuova governance punta, quindi, a rafforzare il percorso di crescita della denominazione, valorizzando identità, qualità e vocazione enoturistica del Garda bresciano. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla formazione, al coinvolgimento dei giovani e alla collaborazione tra produttori e istituzioni locali.

Il Consorzio si batte pe la i tutela e promozione dei vini della Valtènesi e della Riviera del Garda Classico

Il Consorzio Valtènesi riunisce oltre cento aziende e tutela alcune delle principali denominazioni del Garda bresciano. Nato per promuovere qualità, identità territoriale e sostenibilità, rappresenta uno dei riferimenti del vino rosé italiano e della produzione vitivinicola dell’area gardesana.

Secondo Turina, la continuità del lavoro svolto negli ultimi anni sarà un elemento chiave per consolidare il valore della denominazione. Castoldi ha invece sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra le aziende e la promozione delle peculiarità del territorio.

Con l’elezione di Giovanni Prete, il Consorzio conferma la volontà di affrontare con una visione condivisa le prossime sfide di tutela e promozione dei vini della Valtènesi e della Riviera del Garda Classico.