Cosa vedere al Golfo degli Aranci? Guida e curiosità

Sei una di quelle persone che vogliono sapere tutto sul luogo dove trascorreranno le vacanze? Quest’anno hai scelto come destinazione la meravigliosa località di Golfo Aranci? Allora Scopri tutti i traghetti in partenza da Livorno per Golfo Aranci per trovare il tuo biglietto nella data in cui intendi partire e continua a leggere per scoprire cosa vedere a Golfo Aranci e tante altre curiosità su uno dei luoghi più amati della Sardegna.

Golfo delle arance? No… dei granchi

Ebbene sì, la prima realtà che vogliamo svelarti su Golfo Aranci è che il suo nome, in realtà, è tutta una bugia. In che senso? Semplice: qui non troverai arance!

Questa località tanto amata e sognata, infatti, deve il nome con cui è diventata famosa nel turismo internazionale ad un semplice errore di traduzione dal dialetto sardo all’italiano. Viene chiamato Golfu di li Ranci, in Sardegna, che in effetti ricorda le “arance” in italiano ma che in realtà significa Golfo dei granchi. Colpa dei cartografi del XX secolo!

In realtà esiste anche un’altra ipotesi, che fa derivare le origini del nome alla cala sos Aranzos, una delle spiagge più belle di Golfo Aranci e, molto probabilmente, di tutta la costa nord-orientale sarda.

Qualunque sia la ragione, comunque, poco importa: ciò che davvero conta è la bellezza di questo luogo, che non ha alcuna correlazione con il nome che porta.

Le Cinque Spiagge

Rimanendo in tema spiagge, Golfo Aranci vanta un tratto di costa nel nord-est della Sardegna davvero ricco e incredibile: qui puoi trovare le Cinque Spiagge, veri e propri paradisi della Gallura. Seppure piccole, infatti, queste spiagge sapranno rubarti il cuore, e trovandosi l’una accanto all’altra avrai anche modo di visitarle tutte durante la tua permanenza e scegliere qual è la tua preferita.

In ognuna troverai una distesa di sabbia bianca e finissima, così come un fondale digradante e acque talmente cristalline da poter vedere il fondale. E che fondale: non si tratta solo di pesci e alghe, ma di un vero e proprio mondo sommerso. Siti come la Città delle Nacchere e la roccia del Mamuthone si trovano proprio lì, sott’acqua, pronte ad offrirti un incredibile spettacolo.

MuMart – museo sommerso

Sì, a Golfo Aranci è molto probabile trovare cose interessanti sott’acqua: come se non bastassero le attrazioni viste alle Cinque Spiagge, puoi trovare anche un vero e proprio museo sommerso. Parliamo del MuMart, unico nel suo genere in tutta Europa.

Qui puoi ammirare, ancorate al fondale a 4-7 metri di profondità, statue che raffigurano soggetti relativi al mondo marino. Non ci sono delle pareti a delimitare il museo, ma a segnare i limiti soltanto alcune reti. Come raggiungere questo museo a “cielo” aperto? In diversi modi: o con il Sottomarino Giallo di Golfo Aranci, oppure in immersione, facendosi guidare dagli esperti dei Centri di immersione che puoi trovare in grande quantità sul territorio della zona. Che tu scelga l’una o l’altra opzione, comunque sia, si tratta in ogni caso di esperienze magiche, che si vanno a combinare con l’emozione di visitare questo museo più unico che raro.