I giovani non conoscono i Raee

Chi sono i protagonisti di RAEE Gen il nuovo programma di sensibilizzazione social del Consorzio dedicato alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici?

I più giovani non sanno cosa siano i RAEE

I più giovani non sanno cosa siano i RAEE. Non sanno di esserne circondati né, tanto meno, cosa fare quando le loro amate Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche smettono di funzionare o divengono obsolete. Dati che ci vengono restituiti dall’“Osservatorio RAEE” realizzato da Ipsos per Erion WEEE. Il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE dal 2022 mappa i livelli di conoscenza degli italiani, con uno specifico focus sugli adulti di domani.

Maxi-programma di comunicazione DireFareRAEE

Grazie anche al maxi-programma di comunicazione DireFareRAEE promosso dal Consorzio – la percentuale di coloro che hanno sentito menzionare l’acronimo RAEE nella Gen Z è raddoppiata. E’ passato dal 26% del 2022 al 50% del 2023 ma ancora la metà dei giovani dai 18 ai 26 anni non conosce il tema. Sono proprio loro, peraltro, a chiedere maggiori informazioni, infatti, il 40% crede sia necessario incrementare le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici.

L’impegno di Erion WEEE

Un impegno che Erion WEEE ha deciso di fare un’altra volta proprio con un nuovo progetto speciale dedicato proprio ai giovanissimi, il target più sensibile, ma anche più “bombardato” da input trasversali e multicanale. Dopo le esperienze dello scorso anno con Jakidale (oltre 458.000 views del suo video “Butto via tutto!”) e Marcello Ascani. Il talent del docufilm Materia Viva, punta di diamante tra le iniziative proposte da Erion WEEE, nasce quindi RAEEGen. Il programma che per tutto il 2024 strizzerà l’occhio al mondo dei social network e delle piattaforme digitali (soprattutto Instagram e YouTube). Grazie alla partecipazione di 10 content creator che, con un linguaggio semplice e diretto, coinvolgeranno i ragazzi sui temi dei RAEE e delle buone pratiche per consentire il riciclo di questi rifiuti.

Il corretto conferimento dei propri RAEE

A dare il via Isabella Fabbri (nella foto), giovane influencer che ci mostra una panoramica dei servizi gratuiti a disposizione del cittadino per il corretto conferimento dei propri RAEE. La seguiranno alcuni tra i nomi più amati dell’universo digital: da Nicolò Balini a Caterina Rizzi, Momoka Banana e Caffè Design. A loro, è affidato il compito, attraverso reel e storie sui profili social, di catturare l’attenzione dei giovani e invitarli a diventare cittadini virtuosi.

Erion WEEE fa parte di Erion

Erion WEEE – Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche domestiche. Fa parte di Erion, il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, dei rifiuti di prodotti del tabacco e dei rifiuti tessili. Rappresenta attualmente oltre 1.600 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.