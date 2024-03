PATRIZIA si affida a Pierluigi Scialanga

PATRIZIA ha nominato Pierluigi Scialanga nuovo Country Manager per l’Italia. Nel nuovo ruolo, Scialanga è responsabile di supervisionare la gestione del portafoglio italiano da 1,4 miliardi di euro di asset della società. Oltre ad assumere la guida di PATRIZIA Scialanga conserva la funzione di responsabile delle transazioni per l’Italia, che ricopre dal 2018.

Scialanga supervisionerà la gestione di 1,4 miliardi di euro di Assets Under Management in Italia e le operazioni della sede di Milano di PATRIZIA

Secondo Amal del Monaco, Scialanga è un eccellente leader e in Italia è una figura di primaria importanza all’interno del settore real estate, Per questo, riteniamo sia la persona più indicata per guidare la crescita di PATRIZIA nel Paese. Ha una vasta esperienza negli investimenti a valore aggiunto. Inoltre una buona competenza nelle operazioni realizzate e la gestione degli asset. Le sue notevoli qualità di leadership, contribuiranno ad accelerare le attività di investimento in Italia. Obiettivo: continuare a crescere in uno dei principali mercati paneuropei. Ma non solo. Anche sfruttare appieno la nostra piattaforma di investimenti nei settori real estate e infrastrutture”.

Pierluigi Scialanga, Country Manager e Head of Transactions per l’Italia

“Sono entusiasta di assumere questo ruolo e di guidare il fantastico team di Milano nell’ulteriore rafforzamento della nostra presenza in Italia. L’Italia rimane un mercato in crescita per PATRIZIA. Grazie alle peculiarità del mercato immobiliare e a un settore come quello delle infrastrutture private altamente innovativo. L’Italia continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella diversificazione della piattaforma globale di PATRIZIA. E in particolare nel settore degli investimenti in economia reale, dove il mercato offre opportunità di creare valore. Il tutto perseguendo e sviluppando gli interessanti megatrend che stanno plasmando le nostre comunità ed economie”.

Dal 2018 Scialanga ha supervisionato oltre 1 miliardo di euro di transazioni immobiliari in Italia

PATRIZIA gestisce in Italia un portafoglio diversificato di asset. Comprende importanti operazioni nei settori immobiliare e infrastrutturale acquisiti nell’ambito delle strategie di investimento della società. Il portafoglio comprende complessi immobiliari nei settori della logistica. Anche office e studentati in aree chiave come Torino, Milano e Roma, oltre a progetti di riqualificazione a maggior valore aggiunto. Progetti che offrono spazi per uffici di grado A e logistica sostenibile nel Nord Italia. PATRIZIA è anche un investitore attivo nel mercato delle infrastrutture, con investimenti significativi nel bio-GNL e nell’illuminazione stradale intelligente.

Ristrutturazione e riqualificazione di vecchi uffici

Nel settore real estate, i progetti principali in Italia comprendono alcuni interventi di ristrutturazione e riqualificazione di vecchi uffici in moderni ed eco-sostenibili spazi. Questo in Via Bernina e Via Ripamonti a Milano per un totale di circa 20.000 mq. Altri progetti includono lo sviluppo di una struttura logistica di 30.000 mq. E inoltre un importante progetto di riqualificazione industriale moderna di 100.000 mq nel Nord Italia. All’inizio di quest’anno, PATRIZIA ha completato lo sviluppo di 580 appartamenti per studenti a Torino.

Chi è Scialanga

Da quando è entrato a far parte di PATRIZIA nel 2018, Scialanga ha supervisionato oltre 1 miliardo di euro di operazioni immobiliari in Italia. Lo ha fatto in qualità di responsabile delle transazioni per il mercato italiano della società. Prima di PATRIZIA, ha sviluppato la piattaforma immobiliare italiana da 1,5 miliardi di euro per Fortress Investment Group. La piattaforma dove era responsabile dello sviluppo del business e della raccolta di capitali per nuovi fondi e investimenti. In precedenza, è stato responsabile della strutturazione di finanziamenti per progetti infrastrutturali presso Banca Imi, c nei settori TLC, energia, petrolio e gas.