Agli studenti di Torino ci pensa PATRIZIA

PATRIZIA investe circa 70 milioni di euro per l’acquisto a termine di un progetto di alloggi per studenti (PBSA) di nuova costruzione a Torino, per conto di uno dei suoi clienti istituzionali internazionali. Il sito è posizionato strategicamente in Via Frejus, a ovest del centro città, a 1 km dal Politecnico di Torino, con circa 33.000 studenti. Il tutto a 3,5 km dall’Università di Torino che conta circa 81.000 studenti e nei pressi della linea metropolitana.

Il progetto di sviluppo prevede la realizzazione di un moderno campus composto da 582 mini appartamenti con bagno privato. Insieme a una serie di servizi tra cui una palestra, spazi studio, sky lounge, lavanderia, ampio verde con 142 posti auto. Il progetto si sviluppa su circa 13.000 mq di spazio residenziale distribuiti su cinque piani.

Facendo leva sulla strategia ESG di PATRIZIA, il complesso è stato progettato per ottenere la certificazione LEED Gold, grazie all’adozione di misure per migliorare l’efficienza energetica. Inoltre ridurre le emissioni di anidride carbonica e migliorare la qualità dell’ambiente. Lo sviluppo del progetto, la cui conclusione è prevista per settembre 2023, sarà curato da Stonehill Holdings, specializzata nello sviluppo di alloggi per studenti in Europa.

Torino: molti studenti ma pochi posti letto

“Questa operazione aumenta il nostro AUM in Italia a 1,1 miliardi di euro. Rappresenta un’acquisizione molto interessante per PATRIZIA in quanto ci permette di entrare in un mercato caratterizzato da un’offerta ridotta di alloggi per studenti (PBSA). Questo in un Paese che registra la terza popolazione studentesca più numerosa dell’UE. La stessa Torino propone un’offerta universitaria molto prestigiosa e ricercata. Ma attualmente offre solo un posto letto ogni 16 studenti. Ciò rende questo investimento un’opportunità incredibilmente interessante per il nostro portafoglio globale di clienti”. Ha detto Pierluigi Scialanga, responsabile per le operazioni in Italia di PATRIZIA.

Cresce il numero degli studenti internazionali

L’Italia è una delle principali destinazioni europee per l’istruzione universitaria, con oltre 1,8 milioni di studenti a tempo pieno. Torino ospita la quarta popolazione studentesca più numerosa del Paese, con oltre 107.000 studenti. Il numero di studenti internazionali è cresciuto a un tasso medio di circa il 5% all’anno tra il 2010/11 e il 2020/21. Questo genera una forte domanda di alloggi di alta qualità, a fronte di un offerta ancora bassa, con un tasso di copertura che si attesta intorno al 6,5%, e non è ancora all’altezza degli standard richiesti.

Una acquisizione importante in ambito PBSA

“Quest’ultima acquisizione rafforza la nostra presenza e il portafoglio PBSA in Europa. Negli ultimi 12 mesi abbiamo completato importanti transazioni in questo settore tra cui Barcellona, Dublino, Amburgo e Copenaghen. Nonostante la pandemia e l’attuale incertezza sui mercati, ci sarà sempre richiesta di PBSA di alta qualità in città europee selezionate. Le residenze per studenti (PBSA) rimangono una asset class chiave per la strategia del settore abitativo di PATRIZIA”. Ha detto Antonio Marin-Bataller, responsabile per le operazioni paneuropee di PATRIZIA.

PATRIZIA è stata assistita da Savills, DLA Piper, Studio Pirola e Rina Prime. Stonehill è stato assistito da K&L Gates, Drees & Sommer e Atrium ARE. L’investimento fa crescere l’AUM di PATRIZIA in Italia a oltre 1 miliardo di euro