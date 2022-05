Dal 24 al 29 maggio 2022 ritornano i Torino Digital Days

Terza edizione per Torino Digital Days dal 24 al 29 maggio. Sei giorni di incontri, seminari, eventi, performance, mostre e workshop gratuiti e aperti a tutti ospitati in diverse location della città. Incontri tenuti da sviluppatori, ricercatori universitari, innovation manager e professionisti di aziende italiane e multinazionali. Obiettivo è quello di condividere e conoscere tutte le novità, le opportunità e le applicazioni del digitale in diversi ambiti. Dal marketing alla finanza, dal fashion, al food & beverage, arte, e-commerce, automotive, travel e smart mobility.

Sei giornate per conoscere le novità del digital

Metaverso, blockchain, intelligenza artificiale, realtà aumentata, cyber security, customer experience, robotica, smart mobility sono tra i principali argomenti sviluppati. Saranno 6 giornate per conoscere tutte le novità e le opportunità di applicazione del digitale in diversi ambiti, dal marketing alla finanza. Oltre alle novità dal fashion al food & beverage, dall’automotive al travel.

Torino digital days edizione 2021

Il tema di questa terza edizione dei Torino Digital Days è “Virtuosismi digitali”. Ovvero le nuove abitudini digitali, accelerate da due anni di pandemia e dalle conseguenti restrizioni alla mobilità e alle interazioni sociali. Nuovi scenari che hanno modificato le prassi e i bisogni delle persone nel modo di lavorare, comunicare, vendere e acquistare. Sarà anche l’occasione per ascoltare e analizzare esempi concreti e case history di successo e utilizzo di moderne tecnologie digitali. Ci si confronterà quindi su Metaverso, Intelligenza artificiale, machine learning, blockchain, Nft, IoT, VR, AR, big data, Darq. E anche su customer experience, human centricity, Technology calm, cybersecurity, chat bot, social advocacy, video marketing e social listening.

Un progetto promosso dall’Associazione Digital Days

Il progetto è realizzato e promosso dall’Associazione Digital Days. Oltre che da tre importanti realtà del mondo della comunicazione e del digital, Tandù, Bonobo Events e Hoverstate. Il supporto economico è garantito dalla Regione Piemonte e da numerosi sponsor. Come per esempio Factory 1895 – by Lavazza Coffee Designers, Aryel, Bakeka.it, Endurance Overseas. E anche Veicoli Srl, ZeroGrey, Advice, Reply Triplesense e Leading Law.

“L’obiettivo dei Torino Digital Days è quello di fornire ai cittadini gli strumenti necessari per interpretare e affrontare al meglio le sfide digitali. Inoltre vogliamo creare un’occasione per essere aggiornati sulle innovazioni tecnologiche più recenti e per condividere le prospettive della trasformazione digitale. Un momento di scambio quindi e confronto con i professionisti che vivono quotidianamente nelle loro aziende i vantaggi del digitale in tutti i settori”. Ha detto Federica Toso, presidente Associazione Digital Days.