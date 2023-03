Jane Wong e Lana Knop rafforzano SentinelOne

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, ha nominato Jane Wong (nella foto di apertura) SVP of Product Management e Lana Knop VP of Product Management. Le nomine confermano il costante impegno dell’azienda nel fornire un servizio di autonomous cybersecurity pensato per il futuro.

Lana Knop

Le esperte di cybersecurity si uniscono al team di SentinelOne

“Jane Wong e Lana Knop vantano un curriculum di grande rilievo all’interno di organizzazioni leader del settore. Le loro esperienze e il rispettivo background saranno fondamentali per supportare SentinelOne”. Ha dichiarato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne.

Jane Wong si unisce a SentinelOne dopo aver lavorato in Splunk, dove è stata VP of Product Management del portfolio di prodotti di sicurezza. “Le imprese di tutto il mondo si impegnano a migliorare la propria sicurezza e a essere sempre un passo avanti rispetto ai cyber criminali”. Ha commentato Wong. “Sono onorata di poter accompagnare SentinelOne in questo percorso di crescita, perché forniamo visibilità e risposta senza limiti in un’unica soluzione di autonomous response”.

Anche Lana Knop arriva da Splunk, dove ha contribuito a far ottenere ai propri prodotti di sicurezza la leadership nel settore SIEM da parte di Gartner, Forrester e IDC. Wong e Knop vantano un’esperienza complessiva di 45 anni nel settore della cybersecurity, avendo ricoperto importanti posizioni in aziende come Splunk, Cymulate, Symantec, Vontu, McAfee e Corelight.

Chi è SentinelOne

E’ l’unica piattaforma di cybersecurity che incorpora prevenzione, rilevamento, risposta e ricerca basati sull’Intelligenza Artificiale per endpoint, container, workload cloud e dispositivi IoT in una singola piattaforma XDR completamente autonoma.